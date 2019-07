Chi è Lina Mendoni | la lady di ferro della Cultura greca

Aeroporto Linate Chiuso dal 27 luglio - voli spostati a Malpensa e Bergamo per tre mesi : L'Aeroporto Linate di Milano rimarrà chiuso per tre mesi a partire dal 27 luglio. Lo scalo meneghino riaprirà il 27 ottobre dopo i lavori di restyling dell'aerostazione ed il rifacimento della pista. Pertanto, tutti i voli programmati per questo periodo verranno sospesi e spostati su Malpensa e Bergamo Orio al Serio. I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia aerea con cui viaggeranno per ricevere informazioni riguardanti la ...

Wimbledon 2019 : i risChi di Serena Williams - l’avanzata silenziosa di Elina Svitolina - l’incertezza del tabellone femminile : L’ottava giornata di Wimbledon, dedicata ai quarti di finale femminili, ha lasciato alle proprie spalle un quadro fatto di rischi, sorprese riuscite ed altre sfiorate, prime volte e una generale sensazione di incertezza. Delle favorite, il rischio più grande l’ha corso Serena Williams, in difficoltà come e più del match di secondo turno contro la slovena Kaja Juvan. La connazionale Alison Riske è riuscita a metterla in seria ...

Cagnolina uccisa da un pirata della strada : l’appello su Fb per trovare Chi l’ha investita : "Aveva dieci anni, ma conosceva la felicità solo da due anni, da quando è arrivata nella nostra famiglia, dopo una vita in...

Cotral avvia iter disciplinare contro autista che ha picChiato passeggero : Roma – “Il comportamento dell’autista che ha malmenato un passeggero nel tentativo di farlo scendere dal bus e’ inaccettabile e l’azienda ha gia’ attivato l’iter disciplinare previsto in queste circostanze. Cotral respinge con forza ogni forma di violenza, anche perche’ da una prima ricostruzione dei fatti e dalle immagini del video apparso in rete si evince chiaramente che l’autista non si ...

Caos Csm - da collegio disciplinare no alla ricusazione di Davigo Chiesta da Palamara : Inammissibile perché tardiva la richiesta di ricusazione nei confronti di Pier Camillo Davigo avanzata dalla difesa del pm romano Luca Palamara. Lo ha deciso il collegio disciplinare del Csm chiamato a giudicare l’ex presidente dell’Anm indagato per corruzione a Perugia. E’ stata invece giudicata ammissibile la richiesta di ricusazione nei confronti di Sebastiano Ardita su cui il collegio sta al momento discutendo. L'articolo Caos Csm, da ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal e Halep volano ai quarti! Fuori Barty e Karolina Pliskova - Djokovic in campo - tra poChissimo Berrettini-Federer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Basket - Mondiali 2019 : Gallinari e Melli - Cina a risChio? Thunder e Pelicans non apprezzano l’idea : L’ultima serie di movimenti di mercato in NBA potrebbe aver messo a soqquadro un certo numero di piani dei giocatori coinvolti per l’estate in corso. In chiave italiana, i riflettori sono puntati su Danilo Gallinari e Nicolò Melli, l’uno scambiato dai Los Angeles Clippers destinazione Oklahoma City Thunder, l’altro firmatario di un biennale con i New Orleans Pelicans. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera a ...

Il Segreto - rumor spagnoli : dopo ADELA e ANTOLINA - Chi muore? [anticipazioni] : Le attuali puntate spagnole de Il Segreto sono all’insegna dell’alta tensione: dopo le morti di ADELA (Ruth Llopis) e ANTOLINA (Maria Lima), andate in onda di recente nella penisola iberica, qualcun altro potrebbe infatti lasciare la telenovela in maniera definitiva. Anche se per ora si tratta di rumor, e non di anticipazioni vere e proprie, cerchiamo un po’ di fare chiarezza sulla vicenda. Il Segreto, spoiler: ecco come sono ...

Esplosione Stromboli - un morto e un ferito. Spiagge di Salina sgomberate per risChio tsunami [LIVE] : Un escursionista e’ morto e un altro e’ ferito sul versante dello Stromboli in eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perche’ c’e’ troppo fumo e la zona e’ impervia. Il quadro drammatico e’ confermato anche dal sindaco di Lipari Marco ...

Elisabetta Canalis : “Basta con ‘sta storia che ci ritocChiamo le foto - brutta cosa l’invidia”. Ma la ex velina intende tutt’altro… : FQ Magazine Elisabetta Canalis prepara dei biscotti a forma di pene: per chi saranno? Elisabetta Canalis ha molto senso dell’umorismo e sa prendersi in giro. In questo caso, c’è da dire che sa anche prendere in giro le sue colleghe. La bella Elisabetta, 40enne in forma strepitosa, ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina ricatta Alvaro affinché Chieda la mano di Elsa : Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera iberica che continua a collezionare ascolti sempre più alti in Italia. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Antolina Ramos organizzerà un nuovo piano per sbarazzarsi di Elsa Laguna, approfittando della debolezza per le donne di Alvaro Fernandez. Il Segreto: Alvaro ed Elsa sempre più vicini Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che avremo modo di vedere nel ...