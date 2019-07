Chi è Buzz Aldrin | il secondo astronauta dell’Apollo 11 sbarcato sulla Luna 50 anni fa

L’inChiesta di BuzzFeed e i “65 milioni” alla Lega. Salvini : “Mai avuto una lira” : "Tre italiani e tre russi" seduti attorno a un tavolo all'Hotel Metropol di Mosca a pianificare, tra caffe' e sigarette, un ipotetico aiuto finanziario da parte di Mosca alla Lega sovranista di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee. E' il sito d'informazione Usa BuzzFeed a ricostruire l'incontro avvenuto il 18 ottobre scorso nello storico albergo della capitale russa. Lo scoop del sito americano, dopo una precedente inchiesta de ...

Lega : cartelli Pd in aula Camera su 49 mln e i 65 mln inChiesta BuzzFeed : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – cartelli con scritti due numeri: 49 e 65. Ovvero i 49 milioni di rimborsi della Lega e i 65 milioni di finanziamenti russi di cui parla oggi l’inchiesta del sito on line britannico BuzzFeed News. Ad esporli sono stati i parlamentari del Pd in aula alla Camera al momento del voto sul disegno di legge sulla deLega al Governo in materia di turismo. L'articolo Lega: cartelli Pd in aula Camera su 49 mln e i 65 ...

Buzzfeed pubblica un'inChiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega : Nelle ultime ore sta facendo discutere una recente inchiesta fatta dal noto sito web statunitense 'Buzzfeed News'. Andando maggiormente nei dettagli e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito della Repubblica, nell'inchiesta di Buzzfeed è stata pubblicata la registrazione di una conferenza che sarebbe avvenuta a Mosca e, più precisamente, all'Hotel Metropole. In tale meeting sarebbero stati presenti tre importanti uomini ...