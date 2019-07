Chernobyl sarà presto riaperta anche ai turisti

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) L'incredibile successo della miniserie targata Sky-Hbo ha riacceso i riflettori sulla cittadina ucraina di. Che sì, potrebbeessere aperta aie trasformata in una nuova destinazione culturale con visite guidate sui luoghi della tragedia e tour per ammirare come la natura si sia progressivamente riappropriata di quest'area oggi disabitata. Ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente Volodymyr Zelensky, come riporta la BBC: «è da decenni una macchia sulla reputazione dell'Ucraina -, ha dichiarato – ma è arrivato il momento di cambiare le cose». L'incidente presso il Reattore 4 della centrale di, avvenuto nella notte del 26 aprile dell'86, ha causato non solo una trentina di morti in seguito all'esplosione, ma haportato alla propagazione in tutta Europa di una scarica di ...

SkyTG24 : Chernobyl, l’area sarà trasformata in un sito turistico - CossuHelga : RT @SkyTG24: Chernobyl, l’area sarà trasformata in un sito turistico - ennioalberici1 : RT @SkyTG24: Chernobyl, l’area sarà trasformata in un sito turistico -