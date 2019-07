Che fine ha fatto Elia Fongaro? Confessioni e progetti

Tour de France – La felicità di Giulio Ciccone : “da bambino sognavo la maglia gialla. A fine gara ero arrabbiato perchè…” : Giulio Ciccone nuova maglia gialla del Tour de France: il ciclista italiano spiega di essersi arrabbiato per il secondo posto odierno, salvo poi esplodere di gioia alla notizia di essere il nuovo leader della corsa Grande felicità per Giulio Ciccone dopo la conquista della maglia gialla al Tour de France. Pur avendo terminato la corsa odierna in seconda posizione, il ciclista italiano è diventato leader della Grande Boucle. E pensare che ...

Ritiro Juve 2019 Continassa : convocati - data inizio e fine. Le amiChevoli : Ritiro Juve 2019 Continassa: convocati, data inizio e fine. Le amichevoli Parte la prima stagione della Juventus di Maurizio Sarri: i bianconeri si ritroveranno alla Continassa domani 10 luglio 2019. Ritiro Juve 2019: si comincia il 10 luglio, partenza per l’Asia il 18 luglio Domani 10 luglio 2019 parte la stagione della Juventus di Maurizio Sarri: tutta la squadra si ritroverà alla Continassa, non ci saranno solo Dybala, Alex Sandro, ...

Ritiro Juve 2019 Continassa : convocati - data inizio e fine. Le amiChevoli : Ritiro Juve 2019 Continassa: convocati, data inizio e fine. Le amichevoli Parte la prima stagione della Juventus di Maurizio Sarri: i bianconeri si ritroveranno alla Continassa domani 10 luglio 2019. Ritiro Juve 2019: si comincia il 10 luglio, partenza per l’Asia il 18 luglio Domani 10 luglio 2019 parte la stagione della Juventus di Maurizio Sarri: tutta la squadra si ritroverà alla Continassa, non ci saranno solo Dybala, Alex Sandro, ...

13 anni fa l’Italia vinceva il Mondiale : Che fine hanno fatto tutti i 23 di Lippi? : Come spiegato in altra pagina, la giornata di oggi è storica per il calcio italiano: il 9 luglio di 13 anni fa, infatti, la Nazionale allenata da Marcello Lippi alzava al cielo la Coppa del Mondo per la quarta volta nella sua storia. Ne è passato di tempo, la domanda da chiedersi è che fine abbiano fatto tutti i 23. Andiamolo a scoprire. C’è chi è rimasto nel mondo del calcio, chi si è ritirato da poco e chi è ancora in attività. Tra ...

American Pie compie 20 anni. Che fine hanno fatto gli attori? - : Marina Lanzone Il 9 luglio del 1999 usciva il primo film della saga. Tutti gli interpreti hanno continuato a recitare e qualcuno è diventato molto famoso. Tra loro c'è anche chi ha avuto qualche problemino di salute o con la giustizia American Pie è pronto a spegnere le sue 20 candeline: esattamente il 9 luglio del 1999 uscì in America il primo capitolo della saga, firmato dai fratelli Paul e Chris Weitz. Il film racconta la storia ...

Soleil Sorgè dopo le voci di addio a Jeremias : 'Ho messo fine a rapporti Che mi tradivano' : La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sembra essere già giunta al capolinea: il giorno successivo al gossip che ha lanciato "Chi" sulla presunta crisi in corso tra i due, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata su Instagram, lasciando intendere che tra lei e il fidanzato è davvero tutto finito. Per rispondere ad una fan che l'ha accusata di aver fatto scappare anche il fratello di Belen, l'influencer ha tirato in ...

L’esercito iraCheno ha cominciato una nuova operazione contro l’ISIS lungo il confine siriano : L’esercito iracheno ha cominciato una nuova operazione contro l’ISIS lungo il confine siriano, nella provincia di Anbar e nella regione di Ninive. L’esercito ha detto che l’operazione durerà diversi giorni e che il suo scopo è quello di liberare l’area dalle

Forza Italia - Toti : “Confermo la mia convention”. Carfagna : “Rischio è Che sia divisiva - non si faccia la fine del Pd” : Altro che pax nel nome del compromesso, in attesa di scrivere le regole per il rinnovamento interno di Forza Italia, con le primarie ancora sullo sfondo. Dentro il partito azzurro è ancora caos: non è bastata la scelta di Silvio Berlusconi di nominare nuovi coordinatori Mara Carfagna e il ribelle Giovanni Toti, nel tentativo di spegnere le polemiche interne. Un vertice a Palazzo Grazioli, con il presidente e i due neo coordinatori, si è tenuto ...

Che fine ha fatto Terry Richardson? : Mi fa piacere che Woody Allen abbia ripreso a lavorare, seppure fra le ragnatele di un teatro lirico, ma che fine ha fatto Terry Richardson? E gli altri meravigliosi fotografi pornografi degli anni Zero? Tutti cancellati o almeno evirati dal MeToo. In piena estate sentivo bisogno di donne nude, vole

Pier Silvio Berlusconi : “Speriamo Che Juve e Napoli arrivino fino alla fine della Champions” : La Champions torna in chiaro su Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Dal prossimo autunno la miglior partita del mercoledì di Champions League verrà trasmessa free da Canale 5. La nostra speranza ovviamente è che Juventus e Napoli vadano avanti sino alla fine. Sappiamo che Rai e Sky sono passati per le vie legali, ma siamo sicuri che ...

AnChe Honor nel 5G : il primo device per la fine del 2019 : Non si è affatto bloccata la macchina produttrice di Honor, più che mai intenzionata a lanciare entro la fine dell'anno il suo primo smartphone 5G. Il presidente George Zhao lo ha nuovamente ribadito, come si evince dall'ultimo tweet pubblicato dalla divisione globale del marchio cinese. Non è la prima volta che il massimo dirigente si lascia andare ad esternazioni di questo tipo: era già successo a margine del MWC 2019 di Barcellona, dove il ...

Emmanuel Macron - altra figuraccia sul franco cfa : scaricato dagli africani - Che fine fa la moneta : Addio Françafrique, benvenuti in Cinafrica. Nel 2020, il franco Cfa, la moneta ancorata all' euro e garantita dal Tesoro francese al centro di molte controversie, sarà abbandonato da otto Paesi africani, che al suo posto sono pronti a introdurre una nuova valuta comune, chiamata "Eco", ma agganciata

Popolazione mondiale - la crescita sta finendo ovunque - tranne Che in Africa : Popolazione mondiale, la crescita sta finendo ovunque, tranne che in Africa Fino a poco tempo fa l’emergenza mondiale appariva la sovrapPopolazione. La Popolazione del pianeta a partire dalla rivoluzione industriale ha cominciato a crescere in modo esponenziale, grazie a migliori condizioni di vita, l’aumento dell’età media, il crollo della mortalità infantile. Ora sembra che questa fase sia finita. in base alle ...

Dopo la fine di Lucifer su Netflix - il diavolo di Tom Ellis apparirà anChe in Sandman? : Il 2019 è un anno fortunato per le opere di Neil Gaiman. L'autore non solo ha visto il ritorno di American Gods, serie tratta dal suo omonimo romanzo, e di Lucifer (la quarta stagione è arrivata su Netflix a maggio), ma ha debuttato anche Good Omens, lo show con David Tennant e Michael Sheen basato sul libro Buona Apocalisse a Tutti!. Netflix ha inoltre ordinato la prima stagione completa di Sandman, serie a fumetti scritta da Gaiman per la ...