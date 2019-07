Centri di Procreazione Medicalmente Assistita | Ospedali Privati Forlì

fondazioneserono

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nell’ambito del progetto che la Fondazione Cesare Serono sta portando avanti con idi, vogliamo presentare, parte del circuito 9.baby.  Per aiutare i potenziali utenti a orientarsi nella scelta del Centro e a superare eventuali riserve psicologiche nella pianificazione di un primo contatto, la Fondazione Cesare Serono propone nel suo sito due supporti. È possibile trovare, infatti, un archivio completo di informazioni relative aidellacensiti dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, stiamo pubblicando brevi video-interviste nelle quali il personale del Centro spiega come vi si accede, quali servizi vengono offerti e quali sono i percorsi di diagnosi e trattamento che è possibile seguire nella struttura. Per quanto riguarda la...

