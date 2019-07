Cecchi Paone incontra la città di Siracusa

Cecchi Paone : La metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica! : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso se il giornalista Alessandro Cecchi Paone, tra i primi sostenitori delle ragazze mondiali, sia scivolato su un intervento che poteva tranquillamente risparmiarsi.-- Intervenuto a La zanzara su Radio 24, rivendica ciò che predica da anni. «Ora – dice Cecchi Paone – tutti ...

Alessandro Cecchi Paone : “La Nazionale femminile di calcio? Almeno la metà sono lesbiche” : “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”. È quanto sostiene Alessandro Cecchi Paone che, intervenuto a La Zanzara su Radio24, ha detto la sua sul calcio femminile che in questi giorni è salito alla ribalta grazie alla vittoria della Nazionale italiana nell’esordio al ...

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : 'Sei fascista' - litiga con tutti e viene cacciato (VIDEO) : Le elezioni europee si avvicinano. Sale la tensione all'interno dei partiti smaniosi di conoscere presto quali siano i dati del consenso in seno all'elettorato. Ma il clima che si respira negli studi televisivi non è da meno, considerato che l'ultima trasmissione di Dritto e Rovescio è stata teatro di momenti in cui non è stato facile riportare tutti alla calma. Protagonista della vicenda è stato il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi ...

