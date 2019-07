C’è un’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) (foto: Michele Tantussi/Getty Images) Lo scoop giornalistico di Buzz su una presunta trattativa tra uomininon meglio identificati e tre italiani, tra cui Gianluca Savoini, stretto collaboratore di Matteo Salvini, avviata con l’obiettivo di finanziare laconillegittimi, non ha colto di sorpresa i giudici di Milano. Secondo Agi, la procura indaga già da cinque mesi sul caso, e l’ipotesi di reato sarebbe corruzione internazionale. L’inchiesta sullaSalvini L’inchiesta sarebbe stata aperta a febbraio, dopo la pubblicazione di un lungo articolo dell’Espresso a firma di Stefano Vergine e Giovanni Tizian che per primi avevano scritto di incontri segreti tra uomini di Vladimir Putin e collaboratori del ministro dell’Interno e approto il tema nell’opera Il libro nero della. Il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ...

LiaQuartapelle : Noi vogliamo sapere. Vogliamo sapere se c’è qualche leader politico pronto a svendere l’Italia per un pugno di rubl… - Mov5Stelle : C’è qualcuno che sta facendo il furbo a proposito della Commissione d’inchiesta sulle banche. Qualcuno che fa finta… - AlbanoEa : RT @VivianaDesio: Ok, non potremo dire nulla finché non avremo l'esito dell'inchiesta Ma ribadiamo: c'è un'INCHIESTA. Il Talministro dovrà… -