Caso Orlandi | Vaticano | Ossa della principessa portati altrove

Caso Orlandi - le tombe del Cimitero Teutonico sono vuote : Raffaello Binelli ? Il Vaticano: "Ossa della principessa portati altrove" La stanza in cemento sotto una tomba La ricerca delle tracce al Cimitero TeutonicoAl termine delle operazioni di apertura delle due tombe nel Cimitero Teutonico non sono state trovate né ossa né sepolture. "E' incredibile", ha detto l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi C'era molta attesa e curiosità sull'esame ...

Caso Orlandi - il perito : "Stanza in cemento sotto una tomba" : Giorgia Baroncini sotto una delle due tombe aperte è stata trovata una "stanza con una struttura in cemento armato e abbastanza recente, non compatibile con una sepoltura dell'Ottocento" L'apertura delle due tombe nel cimitero teutonico per fare luce sul Caso di Emanuela Orlandi, scomparsa il 7 maggio 1983, ha dato esito negativo: non sono stati trovati "né resti umani, né urne funerarie". "Tutto mi aspettavo tranne che trovare tombe ...

Caso Orlandi - dal cemento ai corpi spariti delle principesse : tutti i punti da chiarire delle tombe vuote al Cimitero teutonico : “Tutto mi aspettavo tranne che trovare tombe vuote”. È il commento di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, dopo che, proprio su richiesta della famiglia della ragazza scomparsa nel 1983, il Vaticano ha aperto due tombe all’interno del Cimitero teutonico. “Tutto mi aspettavo tranne le tombe vuote. Incredibile. Credo – ha aggiunto Pietro Orlandi – che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta. Finché non troverò ...

Caso Orlandi - aperte le tombe teutoniche e trovate vuote. Il fratello Pietro : "È incredibile" : ...

Caso Orlandi - le tombe del cimitero Teutonico sono vuote : Raffaello Binelli ? La ricerca delle tracceAl termine delle operazioni di apertura delle due tombe nel cimitero Teutonico non sono state trovate né ossa né sepolture. "E' incredibile", ha detto l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi C'era molta attesa e curiosità sull'esame delle due tombe poste nel cimitero Teutonico del Vaticano, dove si ipotizzava potessero trovarsi le spoglie di Emanuela Orlandi, ...

Caso Orlandi : “E’ incredibile - le tombe sono vuote” : “Non ci sono sepolture e non ci sono ossa: le due tombe sono completamente vuote, è incredibile“: lo ha dichiarato l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, al termine delle operazioni di apertura delle due tombe nel cimitero Teutonico. “Le operazioni si sono concluse: una tomba è in fase di chiusura per l’altra è stato disposto l’ordine che resti aperta ancora per qualche ora. ...

Orlandi - sorpresa all’apertura delle due tombe al cimitero Teutonico : sono vuote |Il Caso : L’annuncio era stato dato dal direttore «ad interim» della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. «La decisione presa in seguito alla denuncia della famiglia»

Caso Orlandi - al via l'apertura di due tombe al Cimitero Teutonico : Il portavoce vaticano: "L'operazione su entrambe per evitare fraintendimenti su quale possano eventualmente trovarsi le ossa"

Caso Orlandi - riaperti due sepolcri : 11.03 Sono cominciate, nel Cimitero Teutonico a Roma, le operazioni di apertura di 2 tombe, disposta dalla S.Sede nell'inchiesta sul Caso Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa nel 1983. Le operazioni riguardano la tomba della primcipessa Sophie von Hohenlohe e quella attigua della principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo. Sulla prima si trova la scultura di un angelo e di 'cercare l'angelo' parlava una lettera anonima inviata ...

Caso Emanuela Orlandi : l'11 luglio si aprono due tombe in Vaticano : Il Caso di Emanuela Orlandi potrebbe essere, finalmente, ad una svolta. Oggi, giovedì 11 luglio, verranno aperte due tombe nel Cimitero Teutonico sito all'interno delle mura del Vaticano. All'interno vi potrebbero essere i resti della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Il fratello Pietro, che da sempre si batte per la verità, ha commentato: "Finalmente, c'è un segnale, una collaborazione concreta che apprezzo ...

Caso Emanuela Orlandi : oggi l’apertura di 2 tombe “per evitare fraintendimenti” : “Alle 8.15 di stamani, dopo una preghiera davanti ai due sepolcri guidata dal Rettore del Collegio Teutonico, sono iniziate regolarmente le operazioni al Campo Santo Teutonico nell’ambito delle incombenze istruttorie del Caso Orlandi. Non è possibile prevedere, al momento, i tempi di durata per concludere tali operazioni, che vedono impiegate una quindicina di persone“: lo ha reso noto il direttore “ad interim” ...

Caso Orlandi - oggi riapertura di due tombe in Vaticano : Sono 36 anni che Pietro Orlandi cerca la sorella Emanuela a Roma. Le speranze sono ora riposte nella riapertura, in programma oggi, 11 luglio, di due tombe nel Cimitero Teutonico in Vaticano. "In questo senso quello che accadrà domani lo considero una svolta dopo 36 anni, perché è una presa di posizione completamente diversa e positiva. Forse hanno capito che è il momento di fare qualcosa in più, di chiarire per quello che sanno". Figlia di un ...

Caso Orlandi - domani la riapertura di due tombe in Vaticano. Il medico legale : "Subito una prima datazione" : domani i familiari di Emanuela al Cimitero Teutonico: nei sepolcri di due principesse si cercano i resti della ragazza scomparsa nel 1983. Il professore di Medicina legale Giovanni Arcudi alla stampa vaticana: "Potremo già dire a che epoca risalgono le ossa, ma si farà comunque...

Caso Orlandi - tombe riaperte. Arriva il via libera del Vaticano : Tiziana Paolocci Accolta la richiesta della famiglia dopo la denuncia sul cadavere occultato. I due loculi nel cimitero teutonico Un nuovo passo verso la verità per il Caso della scomparsa di Emanuele Orlandi, la figlia del commesso della Prefettura della casa pontificia, scomparsa misteriosamente a Roma il 22 giugno 1983. Si apriranno l'11 luglio due tombe presenti presso il cimitero teutonico della Città del Vaticano. La decisione ...