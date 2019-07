Casellati impedisce il dibattito in Senato | su presunti fondi russi alla Lega

blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Questa mattina inc'è stata una accesa discussione tra iri del PD e la Presidente Maria Elisabetta Alberti. Il motivo del contendere sono le interrogazioni suiilleciti da parte deidi Matteo Salvini.Ilre Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulla riforma del numero dei parlamentari in programma oggi, ha chiesto un "definitivo ed essenziale chiarimento" a tutela delsulla questione su cui ieri è stato diffuso uno scoop da Buzzfeed., incontro segreto a Mosca per finanziare illmente Salvini? Buzz pubblica l'audio Buzz pubblica l'audio dell'incontro avvenuto a Mosca il 18 ottobre 2018 tra funzionarie lo sherpa dellaina Gianluca Savoini per finanziare illmente il partito di Matteo Salvini. Poiché, in realtà, ...

