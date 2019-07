Cannabis | Cassazione | “Vietata vendita anche dei derivati se c’è effetto drogante Basso

Cannabis Light "Venderla è illegale"/ La Cassazione : "Non conta il livello di Thc" : Cannabis Light, la sua vendita è illegale, come stabilito dalla Corte di Cassazione: non conta il livello di Thc presente al suo interno

"Non conta il tasso di Thc : anche se light - la Cannabis è illegale". Le motivazioni della sentenza della Cassazione : Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità “in concreto” a produrre un “effetto drogante”. Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop.Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita ...

Cassazione : "È reato la vendita di oli e resine derivate dalla Cannabis" : Francesca Bernasconi Fogli, oli e infiorescenze derivate dalla canapa non possono essere commercializzate "È reato la vendita di foglie, infiorescenze, olio e resina a base di cannabis". Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha reso note le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni penali unite della Corte avevano deciso in merito alla commercializzazione dei detivati dalla cannabis light. Secondo gli ...

I primi sequestri di Cannabis light dopo la sentenza della Cassazione : Prime applicazioni della sentenza della Cassazione secondo commercializzare derivati dalla cannabis light quali infiorescenze, olio e resina non rientra nelle finalità commerciali regolate dalla legge 242 del 2016 ed è pertanto illegale. sequestri di cannabis light sono avvenuti anche in passato, spesso perché il livello di Thc rilevato era superiore ai limiti previsti per legge. La novità è che in questo caso le forze dell'ordine hanno ...

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : ecco le sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

Cannabis light - Vasco Rossi contro la decisione della Cassazione : “Vietarla è una vergogna” : Dopo la sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita dei derivati della Cannabis, “in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà sativa della canapa”, sulla questione è intervenuto anche Vasco Rossi che ha parlato di “vergogna”. In Edicola Cannabis light, la sentenza della Cassazione: “Vietata la vendita dei ...

Sentenza vergognosa! Cannabis light ... Vasco Rossi contro la Cassazione : Il cantante si è espresso contro la Sentenza sulla Cannabis light: "Non è mai morto nessuno. Non va messa tra le sostanze stupefacenti". Vietare la vendita di prodotti derivati dalla Cannabis light "è una vergogna. Con la Cannabis non è mai morto nessuno". Lo ha affermato Vasco Rossi. Il cantante è intervenuto sul tema in chiusura della conferenza stampa tenuta allo stadio San Siro per la promozione dei suoi pRossimi concerti in programma a ...

Dopo lo stop della Cassazione alla Cannabis light - ecco cosa cambia : La scheda che spiega cosa succederà adesso, perché olio, resina, inflorescenze e foglie saranno vietate e la differenza con quella terapeutica

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla Cannabis light : La sentenza della Cassazione ha decretato che "vendere i derivati della cannabis" rappresenta un reato. Ma, nell'ultima riga della soluzione adottata, si dice "salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante". La soglia da non superare è quella del THC, che non deve essere oltre lo 0,2%. Limite già ampiamente rispettato dalla cannabis light.Continua a leggere

Cannabis shop. Stop della Cassazione. “Chiuderemo i negozi” : Ieri è arrivata la sentenza della Cassazione, che ha stabilito che la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Ciò determina uno Stop alla vendita della ‘Cannabis light’. Questa la motivazione: “La commercializzazione di Cannabis sativa e, in particolare, di foglie, ...

Cannabis light - i commercianti : “la sentenza della cassazione non determina la chiusura” : “La soluzione delle sezioni unite penali della Corte di cassazione non determina secondo Federcanapa la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa“. Lo sostiene in una nota Federcanapa spiegando che “il testo della soluzione dice chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia ...

Cannabis light - stop della Cassazione : «La vendita di derivati è reato» : stop alla vendita della Cannabis light: lo ha deciso la Cassazione, secondo cui la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione...

Cannabis light : stop della Cassazione alla vendita derivati. Cosa succede ora : stop dalla Cassazione alla vendita e commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabbis light. È questo il responso che i giudici supremi hanno dato su questa discussa tematica, affermando come la legge non consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Così hanno deciso le sezioni unite penali della ...

Cannabis - Cassazione : “Il commercio di prodotti derivati è reato” : E’ reato il commercio di prodotti derivati dalla Cannabis. Lo ha deciso il massimo consesso della Cassazione riunita a sezioni unite penali. In particolare, le sezioni unite, dando notizia della soluzione adottata, spiegano che “la commercializzazione di Cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione ...