Calciopoli – Moggi ci va giù pesante dopo la decisione del Tfn | “Inter immacolata? Ecco

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lucianosenza peli sulla lingualadel Tfn di rigettare il ricorso della Juventus sullo Scudetto 2006, assegnato all’Interlo scandaloLa Juventus ha visto rigettato il suo ricorso dal Tfn per quanto riguarda lo Scudetto del 2006, assegnato all’Interlo scandalo. Non poteva mancare,la comunicazione, un commento di Luciano: “se mi aspettavo unadiversa? Basterebbe guardare la sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Milano in cui c’è scritto che Facchetti aveva chiesto a un arbitro di fargli vincere la partita di coppa Italia con il Cagliari. Se questo non fosse sufficiente, c’è la vicenda del falso passaporto di Recoba…“, ha affermato all’Adnkronos l’ex direttore della Juventus. “La Juventus queste cose non le ha mai fatte, non ...

