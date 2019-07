Calciomercato Roma | da Alderweireld a Higuain | tutti i nomi caldi per i giallorossi

Calciomercato - le bombe della notte : il Milan su Upamecano - il Fenerbahce mette nel mirino Khedira e la Roma su Alderweireld : Altra giornata movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime, ecco tutte le ultime trattative. Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del centrocampista Barella, arrivano conferme sull’interesse per il calciatore del Napoli Rog. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato il Sassuolo ha messo nel mirino Toprak del Borussia Dortmund, calciatore di grande esperienza. Si ...

Calciomercato Roma – Ufficiale l’arrivo di Pau Lopez : cifre e dettagli dell’operazione : Pau Lopez è un nuovo calciatore della Roma: i giallorossi firmano con un quinquennale un portiere giovane ma con una discreta esperienza alle spalle Dopo la disastrosa annata di Robin Olsen, chiamato a sostituire Alisson che in stagione ha vinto Champions League con il Liverpool e Copa America con il Brasile, da grande protagonista, la Roma ha deciso di puntare su un altro portiere. In giallorosso è arrivato Pau Lopez, estremo difensore ...

Calciomercato Roma - ufficiale l’arrivo di Pau Lopez : le prime parole da giallorosso : La Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. “È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma”, ha dichiarato il portiere classe 1994. “Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia ...

Calciomercato Milan - ultime notizie : sfida alla Roma per Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: sfida alla Roma per Veretout Come ben sappiamo, il centrocampista francese Jordan Veretout è l’obiettivo dichiarato del Milan. Dopo la prima richiesta da 25 milioni, la Fiorentina sta abbassando le pretese. L’intenzione di Maldini, Boban e Massara è chiudere a breve per metterlo a disposizione di Giampaolo per il ritiro che scatta oggi. C’è ottimismo, anche se la Roma ha alzato la sua offerta: 10 milioni ...

Calciomercato Roma - Mancini stop : Petrachi punta N’Koulou : Frenata nella trattativa tra Roma e Atalanta per Gianluca Mancini. Il DS Petrachi ora punta su N’Koulou, che ha portato lui stesso a Torino nel 2017.“powered by Goal”La Roma si prepara a rifare il look alla difesa. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Pau Lopez e dopo quella di Spinazzola, l’obiettivo è prendere un centrale di difesa.Tutte le strade sembravano portare a Gianluca Mancini. Il classe 1996 ...

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...

Calciomercato Roma - Mariano Diaz alternativa a Higuain : summit con gli agenti domani : La Roma incontrerà domani gli agenti di Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid: è lui l’alternativa a Higuain.“powered by Goal”La Roma studia il piano per regalare il nuovo centravanti a Fonseca: la dirigenza giallorossa ha messo in cima alla lista Gonzalo Higuain, ma il piano alternativo risponde al nome di Mariano Diaz, pista che potrebbe diventare calda nelle prossime ore.Secondo quanto riferito da ‘Sky ...

Calciomercato Roma - El Shaarawy ai tifosi : “Non sarà un addio” : Stephan El Shaarawy vola in Cina e saluta i tifosi della Roma con una lunga lettera: “E’ stata una scelta difficile, Trigoria è come una famiglia”.“powered by Goal”Dopo qualche settimana di tentennamenti, Stephan El Shaarawy ha preso la sua decisione: il suo futuro sarà in Cina, dove vestirà la maglia dello Shanghai Shenhua. Il Faraone ha salutato la Roma e tutto il popolo giallorosso con una lunga lettera.Intervenuto sul ...

Calciomercato 9 luglio : Napoli su Elmas - la Roma sonda Seri - Krunic è del Milan : Anche oggi 9 luglio il Calciomercato in Serie A continua ad essere davvero bollente. Tra rumors, voci, sussurri e trasferimenti ufficiali non c'è davvero mai da annoiarsi. Tutte le squadre della massima Serie sono impegnate per farsi trovare pronte all'appuntamento con le prime sfide stagionali. Riusciranno Inter e Napoli a colmare il gap con la Juventus? Proviamo a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna. Le mosse di Juventus, Inter, ...

