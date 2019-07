Calciomercato Milan | nome nuovo per la difesa rossonera | incontro con il Lipsia per

Calciomercato - le bombe della notte : il Milan su Upamecano - il Fenerbahce mette nel mirino Khedira e la Roma su Alderweireld : Altra giornata movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime, ecco tutte le ultime trattative. Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del centrocampista Barella, arrivano conferme sull’interesse per il calciatore del Napoli Rog. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato il Sassuolo ha messo nel mirino Toprak del Borussia Dortmund, calciatore di grande esperienza. Si ...

Calciomercato Milan - ultime notizie : sfida alla Roma per Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: sfida alla Roma per Veretout Come ben sappiamo, il centrocampista francese Jordan Veretout è l’obiettivo dichiarato del Milan. Dopo la prima richiesta da 25 milioni, la Fiorentina sta abbassando le pretese. L’intenzione di Maldini, Boban e Massara è chiudere a breve per metterlo a disposizione di Giampaolo per il ritiro che scatta oggi. C’è ottimismo, anche se la Roma ha alzato la sua offerta: 10 milioni ...

Calciomercato Milan News/ Schick è nel mirino! - ultime notizie - : Calciomercato Milan, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: Paolo Maldini blinda Gigio Donnarumma. In mezzo al campo Veretout sale, mentre Praet si allontana.

Calciomercato Milan - Andrè Silva rientra alla base : “Felice di tornare - sono pronto” : Dopo il prestito al Siviglia Andrè Silva torna al Milan per restare: “Felice di rimanere qui, voglio incontrare il mister e i compagni”.“powered by Goal”Andrè Silva è pronto a vestire nuovamente la maglia del Milan: dopo l’ultima stagione vissuta in Spagna in prestito al Siviglia, l’attaccante portoghese vuole riprovarci in Serie A alla corte del nuovo allenatore Giampaolo.Intervistato ai microfoni di ‘Milan ...

Calciomercato 9 luglio : Napoli su Elmas - la Roma sonda Seri - Krunic è del Milan : Anche oggi 9 luglio il Calciomercato in Serie A continua ad essere davvero bollente. Tra rumors, voci, sussurri e trasferimenti ufficiali non c'è davvero mai da annoiarsi. Tutte le squadre della massima Serie sono impegnate per farsi trovare pronte all'appuntamento con le prime sfide stagionali. Riusciranno Inter e Napoli a colmare il gap con la Juventus? Proviamo a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna. Le mosse di Juventus, Inter, ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve si chiude. Veretout vuole il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 15.00: Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Veretout. Stando a Sportmediaset, il centrocampista della Fiorentina preferisce il Milan alle altre pretendenti. 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De ...

Calciomercato Milan : occhi su Bielik - mentre Veretout vorrebbe vestire la maglia rossonera : Secondo quanto riferito dalla Polonia il Milan sarebbe interessato a mettere sul piatto un'offerta per il difensore centrale dell'Arsenal Krystian Bielik. L'affidabile esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha affermato lunedì sera che la dirigenza rossonera avrebbe stabilito altri due obiettivi di mercato dopo aver ottenuto la firma di Ismael Bennacer dall'Empoli. Possibile obiettivo Bielik Uno di questi obiettivi è quello di portare in ...

Calciomercato Milan NEWS/ Rossoneri su Everton - arrivano smentite - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: Paolo Maldini blinda Gigio Donnarumma. In mezzo al campo Veretout sale, mentre Praet si allontana.

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo - Milan avanti su Veretout.Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa della cessione 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo, Milan avanti su ...

Calciomercato Milan News/ Maldini blinda Donnarumma - Veretout vicino - ultime notizie - : Calciomercato Milan, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: Paolo Maldini blinda Gigio Donnarumma. In mezzo al campo Veretout sale, mentre Praet si allontana.

Calciomercato Milan news/ Veretout non si allena e... - ultime notizie - : Calciomercato Milan, sul taccuino Praet e Lovren. Suso e Cutrone tolti dal mercato, mentre Diego Laxalt... Le ultime notizie.

Calciomercato Milan - Krunic si allena già coi rossoneri : Rade Krunic, nonostante non sia ancora ufficialmente del Milan, si allena già nel quartier generale del Diavolo: si attende solo l’annuncio.“powered by Goal”Manca ancora l’ufficialità, ma Rade Krunic veste già il rossonero. Il centrocampista, ormai ex Empoli, si allena col Milan in attesa dell’annuncio.A rivelarlo è ‘Sky’, spiegando come il bosniaco si trovi a Milanello da due giorni svolgendo sedute atletiche ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato - le ultime trattative : un nome per la Lazio - i centrocampisti per il Milan - Fiorentina d’attacco : Il Calciomercato è entrato ormai nel vivo. Dopo l’apertura ufficiale del 1° luglio, continuano a susseguirsi diverse voci. Spal e Cagliari si contendono il prestito di Luca Pellegrini, da poco passato alla Juventus. Per il terzino sinistro si tratterebbe di un ritorno in Sardegna, dopo i buoni mesi della scorsa stagione, ma i ferraresi non mollano. Dopo l’ufficialità di Ayé, il Brescia guarda ancora in casa Clermont. Come ...