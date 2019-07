Calciomercato Juventus | Cancelo verso il Barcellona | i bianconeri chiedono 60 milioni

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ilsorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao, che laè disposta a cedere per 55-60.“powered by Goal”L’ultima positiva stagione non è bastata a Joaoper convincere lo staff della, che ha deciso di mettere sul mercato l’esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il, piombato con forza nella corsa a tre.Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza blaugrana ha deciso di puntare sull’ex Inter, considerato il profilo perfetto per puntellare una volta per tutte la corsia di destra, rimasta fin troppo scoperta nelle ultime stagioni.Sorpassato il Manchester City, che aveva proposto Danilo come contropartita per abbassare l’esborso: una soluzione che non convinceva Madama. Beffato anche il Bayern Monaco, che aveva sondato il ...

