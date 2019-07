Calciomercato | Inter-Barella | affare quasi fatto

Calciomercato Juventus Inter : Lukaku sempre più vicino alla Serie A : Calciomercato Juventus Inter: il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato in Inghilterra per provare a chiudere la trattativa per portare all’Inter l’attaccante della nazionale belga Romelu Lukaku. L’Inter si fa forte del gradimento palesato dal giocatore nel tentativo di strappare definitivamente il trasferimento del fortissimo attaccante del Manchester United, reduce da una stagione non […] More

Calciomercato Inter - Lukaku si allena a parte : indizio sul futuro? : L’Inter continua a lavorare su Romelu Lukaku: si cerca un’intesa con il Manchester United e intanto il giocatore non lavora con il gruppo.“powered by Goal”Quelle che si stanno vivendo potrebbero essere ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku.Come noto, l’Inter ha individuato proprio nell’attaccante belga il tassello il tassello ideale per rafforzare un reparto avanzato che, con ogni probabilità, dovrà fare i conti con l’addio di Mauro ...

Calciomercato Juventus - Higuain resta in uscita : interesse del West Ham per l’attaccante argentino : Il club inglese ha messo gli occhi su Higuain dopo aver visto sfumare Maxi Gomez, pronto a trasferirsi al Valencia Accoglienza festante per Higuain ieri al JMedical per la ripresa degli allenamenti con la Juventus, ma il futuro del Pipita non sarà bianconero. L’attaccante argentino resta sulla lista dei partenti, attirando dunque su di sè l’interesse di numero squadre. Sull’ex Milan non c’è solo la Roma, anche il ...

Calciomercato Inter - Barella verso la chiusura : 40 milioni più 10 di bonus al Cagliari : L’Inter aspetta il via libera dalla Cina per l’acquisto di Barella: 40 milioni più 10 di bonus per il Cagliari, la chiusura potrebbe arrivare a breve.“powered by Goal”L’Inter potrebbe chiudere a breve il suo primo grande rinforzo per il centrocampo: dopo settimane di attesa la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella potrebbe trovare la sua fumata bianca per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro.Secondo ...

Calciomercato Inter – Domani blitz a Londra con il Manchester United per Lukaku : ecco cosa manca per chiudere : Domani Ausilio si recherà a Londra per trattare con il Manchester United la cessione di Lukaku: i ‘Red Devils’ vogliono 75 milioni subito, i nerazzurri spingono per il pagamento dilazionato L’Inter ha deciso di dare una netta sterzata all’affare Lukaku. Secondo quanto riporta la ‘Rosea’, Piero Ausilio volerà a Londra nella giornata di Domani per incontrare il Manchester United per portare avanti lo stato della trattativa. Il bomber belga ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 10 luglio : Dzeko - l’Inter offre 12 milioni. De Ligt-Juve trattativa a oltranza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 14.40: Stando alla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe offerto 12 milioni alla Roma per Dzeko. I giallorossi ne chiedono almeno 20. Parti ancora distanti ma trattativa nel vivo. 13.20: Si tratta ad oltranza. La Juventus sta provando a smussare le richieste dell’Ajax e chiudere l’affare De Ligt entro il […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 10 luglio: Dzeko, l’Inter ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 10 luglio : De Ligt-Juve trattativa a oltranza. Lukaku - blitz Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 13.20: Si tratta ad oltranza. La Juventus sta provando a smussare le richieste dell’Ajax e chiudere l’affare De Ligt entro il weekend 09.45: L’Inter ha in programma un blitz a Manchester per accelerare su Lukaku. Marotta dovrebbe incontrare tra oggi e domani i dirigenti dei Red Devils e provare […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 10 luglio: De Ligt-Juve trattativa a ...

Calciomercato Inter : si sbloccano Barella e Dzeko - Conte li vuole al più presto : Nuova formula per l’acquisto di Barella: 10 milioni di prestito, 30 di riscatto e 5 di bonus. Per Dzeko si sale a 12 milioni per convincere la Roma.“powered by Goal”L’Inter ha già piazzato tre acquisti ufficiali in questa sessione di mercato: Godin, Sensi e Lazaro. Nel mentre però vuole regalare a Conte altri due giocatori, richiesti proprio dal tecnico: stiamo parlando di Nicolò Barella ed Edin Dzeko.Le due trattative ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 10 luglio : Lukaku - blitz Inter. De Ligt-Juve c’è ottimismo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 09.45: L’Inter ha in programma un blitz a Manchester per accelerare su Lukaku. Marotta dovrebbe incontrare tra oggi e domani i dirigenti dei Red Devils e provare ad abbassare la richiesta iniziale di 80 milioni. La Juventus, nel frattempo, continua a trattare per De Ligt. Nonostante l’inserimento del Barcellona, […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 10 luglio: Lukaku, blitz ...

Calciomercato mercoledì 10 luglio : Napoli su Rodrigo. Juve-De Ligt - ora è fatta. Inter-Barella - annuncio vicino : Calciomercato 10 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 10 luglio. INTER– Barella ormai ad un passo. Cresce l’attesa per l’annuncio della società nerazzurra. Il Cagliari incasserà circa 45 milioni di euro più bonus. Detto questo, ufficialità attesa già nelle prossime ore. JUVENTUS– De Ligt ormai ad un passo. Il difensore olandese potrebbe raggiungere […] L'articolo Calciomercato mercoledì 10 luglio: ...

Calciomercato Inter news/ Quasi fatta per Dzeko! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, ultime notizie 10 luglio 2019: Pedullà dà ormai per fatto l'affare Dzeko. Per Lukaku Conte ha pazienza, ma non vuole sorprese

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Calciomercato 10 luglio : Napoli su Rodrigo - l'Inter più vicina a Dzeko - Murillo alla Samp : Si fa sempre più caldo il Calciomercato in Serie A. Anche oggi 10 luglio le big (e non solo) vanno a caccia dei rinforzi giusti. La Juventus si è mossa con anticipo, ora Napoli e Inter proveranno a colmare il gap con i bianconeri acquistando dei giocatori di grande spessore. Ma sono un po' tutte le squadre che si stanno rinforzando in queste settimane. Facciamo il punto sulle ultime trattative. Inter e Napoli sempre al lavoro l'Inter ha ormai ...

Calciomercato Inter - Lukaku caldo : mercoledì blitz a Manchester? : L’Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku: possibile incontro col Manchester United mercoledì per cercare l’accordo.“powered by Goal”L‘Inter, nonostante le buone prestazioni di Lautaro Martinez in Copa America, è ancora alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Antonio Conte, vista la decisione di dare il benservito a Mauro Icardi.Come noto il primo nome sul taccuino del nuovo allenatore nerazzurro è ...