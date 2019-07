Busta con proiettile a Salvini Ho ancora più forza  

Matteo Salvini - intercettata una Busta anonima con proiettile : era indirizzata al ministro dell’Interno : Una busta anonima contenente un proiettile e indirizzata al “ministro dell’Interno Matteo Salvini” è stata intercettata mercoledì al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Il plico è stato identificato subito come “sospetto” dagli addetti e sul posto è intervenuta una squadra di artificieri dei carabinieri che ha ispezionato la busta scoprendo al suo interno un proiettile calibro 22 avvolto in ...

Treviso - minacce al sindaco Conte : Busta con la scritta “The end” e polvere bianca : Una busta con la scritta “The end” e della polvere bianca è stata inviata al sindaco di Treviso Mario Conte. A trovare la busta, arrivata a Ca’ Sugana, sede del Comune, sono stati alcuni dipendenti comunali: per i sette che sono entranti in contatto con la polvere è stata avviata la profilassi con i controlli in ospedale. Inizialmente si era ipotizzata anche la presenza di antrace, circostanza poi esclusa dai primi ...

Busta con proiettile a procuratore di Agrigento : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Nuova intimidazione al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Un proiettile calibro 6,35 è stato inviato al magistrato che coordina le inchieste sugli sbarchi a Lampedusa, nascosto tra due bustine di zucchero, forse per riuscire a passare indenne dal metal detect

Intimidazione a Maurizio Martina : Busta con proiettile indirizzata all’ex segretario del Pd : Una busta con proiettile indirizzata a Maurizio Martina, ex segretario e deputato del Pd, è stata intercettata a Genova. Nella missiva non c'era alcun messaggio ma solamente la cartuccia e l'intestazione all'ex ministro dem. Il plico è stato intercettato dai carabinieri nel centro di smistamento postale dell'aeroporto.