Bridgerton | Netflix presenta il cast della prossima serie tv di Shondaland

Ufficiale il cast di Bridgerton - la prima serie di Shonda Rhimes per Netflix : ecco i 12 attori e personaggi : Dopo la notizia della mitica Julie Andrews scritturata come voce narrante dello show, è stato annunciato l'intero cast della serie di Shonda Rhimes per Netflix, l'adattamento della saga letteraria dei Bridgerton di Julia Quinn. La serie omonima è ambientata e girata a Londra e debutterà nella piattaforma nel 2020, con otto episodi della durata di un'ora ciascuno. Creata e prodotta da Chris Van Dusen (già dietro il successo di Scandal) con ...

Julie Andrews voce narrante nella nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix - la saga dei Bridgerton : ShondaLand arruola il mitico volto di Mary Poppins, o meglio la sua voce, per la nuova produzione Bridgerton: Julie Andrews sarà la voce narrante della serie di Shonda Rhimes per Netflix, frutto del milionario accordo tra la showrunner e il colosso dell streaming siglato un anno fa. La creatrice di Grey's Anatomy e Scandal, oltre che produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto per citare solo i suoi titoli più popolari, ha intrapreso una ...