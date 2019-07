Bridgerton | il cast della serie prodotta da Shonda Rhimes per Netflix

dituttounpop

(Di giovedì 11 luglio 2019)annuncia ile i personaggidallaland die Betsy Bearsha annunciato ilo del nuovo progetto prodotto dallaland die Betsy Bears. Latv è, tratta dalladi romanzi di Julia Quinn, che sarà girata a Londra e debutterà nel 2020. Nellac’è già Julie Andrews che darà la voce al personaggio di Lady Whistledown.Ilsarà composto da: Phoebe Dynevor (Younger) e Regè-Jean Page (For The People) che saranno le due protagoniste. Poi ci saranno anche Jonathan Bailey (Broadchurch), Golda Rosheuvel (Lady MacBeth), Luke Newton (The Lodge), Claudia Jessie (Doctor Who), Nicola Coughlan (Harlots), Ruby Barker (Doctors), Sabrina Bartlett (Victoria), Ruth Gemmell (Penny Dreadful), Adjoa Andoh (Thunderbirds Are A Go) e Polly Walker (Pennyworth).Creata da Chris Van ...

