Brasile, crolla diga a 450 km da Bahia

Unata nella città brasiliana di Pedro Alexandre, a circa 435chilometri da Salvador di. Secondo la Protezione Civile, a causare il crollo sarebbero state le forti piogge che cadono nella regione di Rio do Peixe. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti. La rottura si è verificata alle 11 (le 16 in Italia), nel distretto di Quati.A causa dell'immensa quantità di fango che si è riversata, le strade sono impraticabili ed è difficile raggiungere gli abitanti del villaggio.(Di giovedì 11 luglio 2019)