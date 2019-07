Bologna | morto Bruno Papignani | storico leader della Fiom Bersani | “Tristezza

Bologna - incendio in una palazzina di Minerbio : un morto : Bologna, incendio in una palazzina di Minerbio: un morto La vittima è un uomo di 64 anni, un'altra persona è rimasta intossicata dal fumo. Il rogo è scoppiato in un appartamento per cause accidentali Parole chiave: incendi ...

Bologna - incendio in un appartamento : un morto - intossicata un’altra persona : Una persona è morta in un incendio scoppiato in mattinata in una palazzina a Minerbio, nel Bolognese. Si tratta, dalle prime informazioni, di un uomo di 64 anni che abitava nell’appartamento nel quale sono divampate le fiamme. Oltre alla vittima almeno una persona è rimasta intossicata per il fumo. Sul posto, in via Roma, sono impegnati Vigili del Fuoco e Carabinieri. L’incendio avrebbe avuto un’origine accidentale. L'articolo Bologna, ...

Anton Yelchin - dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna il toccante biopic sull’attore morto nel 2016 : Per chi rimase scioccato dalla sua assurda e orribile morte, o anche solo per chi l’ha apprezzato come attore di razza, Love Antosha, è un toccante e onesto biopic sulla vita breve del compianto Anton Yelchin. Direttamente dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna, il documentario diretto da Garret Price è la ricostruzione al limite dell’autobiografico (e a breve vi spieghiamo il perché) di una carriera attoriale limpida, fulminea, ma forse ...

Bologna : sindacati - vicini ai familiari rider morto - servono diritti : Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Siamo vicini alla famiglia di Mario Ferrara, il lavoratore deceduto a Bologna. È giusto che la città si fermi di fronte a questa ennesima tragedia, che si poteva e doveva evitare. Quello dei riders è un settore privo di tutele elementari che ha bisogno di regole e diritt