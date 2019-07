Bitter Sweet | trame | Deniz scopre che la cuoca ha nascosto il tradimento di Asuman

Bitter Sweet - episodio del 12 luglio : la sorella di Deniz si reca in clinica per abortire : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che narra le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler del nuovo episodio in onda venerdì 12 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, raccontano che la sorella di Deniz deciderà di interrompere la gravidanza, mentre Alya farà in modo che l'ex fidanzato apra gli occhi sul rapporto tra l'affarista e la cuoca. Bitter Sweet, puntata 11 ...

Bitter Sweet - Dodicesima Puntata : Scoppia la Passione tra Nazli e Ferit! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Dodicesima Puntata: Nazli e Ferit cedono alla Passione, ma non sanno che sia Pelin, Hakan e la signora Leman, stanno tramando alle proprie spalle! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Dodicesima Puntata: Ferit grazie ad una serie di indizi, riesce a scovare dove si è nascosta la sua amata. Tra Nazli e Ferit, Scoppia finalmente la Passione! Ferit cerca di scoprire dove è andata sua moglie e ...

Bitter Sweet Anticipazioni 11 luglio 2019 : Demet scopre di essere incinta! : Demet scopre di aspettare un bambino ma decide di abortire senza dire nulla ad Hakan. Ferit scopre che Deniz è innamorato di Nazli.

Bitter Sweet anticipazioni : svelata la verità su NAZLI e ASUMAN - ecco a chi : Nel corso delle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, Hakan Onder (Necip Memili) sarà sempre più geloso dei sentimenti che la moglie Demet (Alara Bozbey) ha nei riguardi di Ferit Aslan (Can Yaman) e, proprio per tale ragione, sancirà una sorta di patto con la cantante Ayla (Turku Turan)… Bitter Sweet news: NAZLI prende le distanze da Ferit Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Demet viene ricattata da Asuman - la sorella si licenzia : Nuove e avvincenti episodi di ‘Bitter Sweet - Ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap opera turca nella settimana che va dal 15 luglio al 19 luglio 2019 dove le trame si concentreranno sul rapporto tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca è determinata a volersi allontanare dal suo datore di lavoro dopo il bacio scambiato qualche giorno prima e prima che l’uomo scopra la verità su quanto combinato da Asuman. Per tale motivo Nazli deciderà di ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit e la Piran si sposano per ottenere l'affido di Bulut : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la serie tv ambientata in Turchia in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane in Italia Ferit Aslan e Nazli Piran decideranno di svolgere un finto matrimonio per strappare a Demet e Hakan Onder l'affidamento di Bulut. Bitter Sweet: Deniz scopre che Nazli e Ferit convoleranno a nozze Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle nuove puntate in programma nelle ...

Bitter Sweet - spoiler agosto : l'Aslan scopre che l'auto dei genitori di Bulut fu manomessa : Finalmente nei prossimi episodi della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” verrà fatta luce su un tragico e drammatico evento che ha stravolto la vita del piccolo Bulut. Il prossimo mese il pubblico dello sceneggiato assisterà ad un clamoroso colpo di scena. Ferit Aslan e Deniz scopriranno che Demir e Zeynep non sono morti in modo casuale. Il ricco imprenditore e l’ex fidanzato di Ayla dopo aver fatto controllare accuratamente la ...

Bitter Sweet - 25° appuntamento : Ayla gelosa di Nazli e del suo ex fidanzato si vendica : Le vicende del nuovo sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che ha consentito al pubblico italiano di rivedere l’attrice Ozge Gurel, sono sempre più travolgenti. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda in Italia venerdì 12 luglio 2019, annunciano che Ayla sarà sempre più gelosa di Nazli Piran e Deniz. La cantante perderà le staffe quando nel corso di un party tenutasi alla villa di Ferit Aslan, il piccolo Bulut oltre ad ammettere ...

Bitter Sweet spoiler al 19 luglio : svanirà il sogno di Nazli di aprire un ristorante : Continuano le vicende dei protagonisti della nuova soap turca “Bitter Sweet ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 15 al 19 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il ricatto di Asuman nei confronti di Demet, decisa a nascondere la gravidanza a suo marito. Anche Nazli non passerà momenti felici in quanto a causa di una clausola contrattuale sarà costretta a lavorare ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni ventiquattresima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 11 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Ferit tenta di parlare con Nazli riguardo a ciò che è successo tra loro, ma la ragazza riesce ad evitarlo. Deniz mostra a Nazli un lato di se stesso che lei non conosceva. Sul palco, Alya intende spifferare i segreti di tutto il gruppo, ma Fatos riesce a fermarla prima che sia troppo tardi. Deniz ...