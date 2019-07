Billie Eilish ha rivelato chi sono i suoi idoli musicali | “Senza di loro | non sarei io”

Justin Bieber e Billie Eilish insieme in un nuovo remix? : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Justin Bieber e Billie Eilish insieme in un nuovo remix? appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish e la sua musica hanno conquistato anche Tom Yorke : E non è da tutti!

Billie Eilish ha un importante consiglio da tenere a mente quando vai a un concerto : "Guardatemi negli occhi"

Elton John su Billie Eilish : "È una delle giovani donne più talentuose che io abbia mai sentito" : <3 <3 <3

Bastille : la loro cover di "Bad Guy" di Billie Eilish ti sorprenderà : Wow

Adorerai l'amicizia tra Shawn Mendes e il fratello di Billie Eilish : Sognando una collaborazione

A Billie Eilish non piace sentirsi chiamare il "nuovo volto del pop" : "Mi infastidisce"

Il fratello di Billie Eilish Finneas ha pubblicato una nuova canzone : Puoi ascoltarla qui

BTS : guarda Jungkook cantare in lip-sync "Bad Guy" di Billie Eilish : "Duh"

Se pensi che Billie Eilish sia troppo seria - devi vederla protagonista di questo scherzo : Mitica!

Billie Eilish lancia una campagna contro la depressione! : La cantante idolo dei illenials soffre da anni di depressione, una malattia che ha condizionato tutta la sua vita e da cui non riesce a guarire. Per questo ha deciso di prestare il suo volto a una campagna di sensibilizzazione per far sentire meno solo chi soffre come lei. Anche Billie Eilish, la super star adorata dai millenial, ha appena deciso di partecipare a "Seize the Awkward", un'iniziativa in favore della salute mentale, in ...