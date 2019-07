Bikini hot e lato b da urlo Silvia Toffanin super anche in vacanza

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dopo le fatiche professionali, mai successi, legati al caso Pamela Prati e al suo marito fantasma Mark Caltagirone,può finalmente rilassarsi. E lo fa, ovviamente, al mare, a bordo della sua barca, insieme a suo marito Pier Silvio Berlusconi. Come lo sappiamo? Ovviamente grazie allo sguardo social e agli occhi dei paparazzi, che hanno immortala bella conduttrice Mediaset direttamente dal suo soggiorno. Mettendone in mostra un fisico a dir poco assurdo. Eppure il tempo passaper lei: a ottobre saranno 40 anni per la ragazza di Bassano del Grappa, che aveva iniziato come letterina a Passaparola su Canale 5, nel 2000, dopo essere arrivata in finale per Miss Italia 1997. Da quel momento è stata una scalata verso il successo: prima la conduzione di Nonsolomoda, poi l’esperienza da inviata con Popstars. Ma soprattutto tanto studio: il tesserino da ...

