Beyoncé | regina della savana per «Il Re Leone»

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Beyoncée del mondo, tanto per cambiare. Non che ci fosse bisogno di ricordarlo, ma la popstar ha approfittato del red carpet de Il Reper ammaliare i fotografi come una vera Queen. Queen Beyo, la sola e unica, per l’appunto. BeyoncéBeyoncé alla premiere mondiale di Los Angeles de "Il Re" (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)Getty ImagesInterpretessa (adulta) Nala nel live action diretto da Jon Favreau, Beyoncé ha sfilato alla premiere mondiale de Il Reda vera star. Complice l’abito di Alexander McQueen, una giacca tempestata di cristalli su una lunga gonna trasparente (e altrettanto preziosa), Beyoncé ha dimostrato ancora una volta di essere la, ben oltre i confini. BeyoncéBeyoncé alla premiere mondiale di Los Angeles de "Il Re ...

DisneyStudiosIT : Ogni Re ha bisogno della sua Regina. Beyoncé è Nala nella versione originale de #IlReLeone. - infoitcultura : Beyoncé: lo strepitoso abito da regina dell'universo alla prima de 'Il re leone' - Debra__Yb : @ALE_98__ @chrxsalvs È un mix tra papa regina e Beyonce ???? -