Beautiful | Annika Noelle | Hope e Steffy grandi amiche nella vita reale

Beautiful - le parole di Annika Noelle : 'Stiamo girando scene molto forti' : C'è stata una nuova edizione del Festival della Tv di Montecarlo che ha premiato la soap opera americana ' Beautiful ' capace, da oltre trent'anni, di tenere alta l'attenzione dei telespettatori. La produzione ha voluto presentare l'attrice Denis Richards che si è messa a confronto con il ruolo di Shauna Fulton, la madre di Flo pronta per creare nuove curiosità all'interno della fiction. La Richards è stata protagonista di un'intervista a 'Tv ...

Beautiful - Annika Noelle : “HOPE soffrirà ancora a lungo” [anticipazioni] : Al Festival della TV di Montecarlo, attualmente in corso di svolgimento, come sempre è di scena Beautiful. La produzione ha ufficialmente presentato al pubblico europeo la nuova attrice Denise Richards che interpreterà Shauna Fulton, la madre di Flo. “Sarò una madre single e riserverò molte sorprese“, ha dichiarato a TV Soap la Richards (che noi italiani vedremo in onda solo tra diversi mesi). Beautiful, Annika Noelle ci rivela: ...