“Beato chi se lo può permettere” Belen | l’ultimo scatto hot fa discutere Commenti

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ma quanto sono belli Stefano De Martino edi nuovo insieme? Non passa giorno che uno dei due non posti una dedica all’altro o che si mostrino felici mentre si scambiano teneri baci. Certo, direte, sono in vacanza. E in vacanza è tutto più bello per chi li guarda tramite una stories su Instagram, magari in casa. Però c’è da dirlo: la lunga separazione ha fatto molto bene a questa coppia che tornata insieme ora è più innamorata che mai. Questa volta, però, oltre ad un romantico tramonto, i due in barca hanno aggiunto anche un rovente e appassionato bacio, che fa presagire una passione folle tra i due che a dire la verità non hanno mai nascosto. Ora, oltre ad essere tornati insieme, Stefano elavoreranno “anche insieme”. Saranno, infatti, i conduttori dell’itinerante Castrocaro, che li vedrà presentatori insieme a Simona Ventura come presidente della giuria. Un nuovo impegno ...

