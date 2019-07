Battisti | per Rally Roma Capitale contributo di 8mila euro

Cesare Battisti - ergastolo confermato - ma potrà chiedere permessi premio fra tre anni : Niene sconti per Cesare Battisti. la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac, condannato per...

Niente sconti per Battisti : confermato l'ergastolo : Chiara Sarra La Corte d'Appello di Milano conferma l'ergastolo per Cesare Battisti. I legali dell'ex terrorista rosso: "Faremo ricorso" Nessuno sconto di pena per Cesare Battisti: la Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di commutare la pena dell'ergastolo in quella di 30 anni di reclusione. I giudici milanesi hanno respinto la tesi dei legali secondo cui per l'ex brigatista bisognava ...

