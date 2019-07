Basket | Eurolega 2020-2021 | definiti i criteri di ammissione | 2 posti per l’Eurocup e 3

Basket - Eurolega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...

Basket - Daniel Hackett : “L’Eurolega con il CSKA una grande impresa. Voglio rimanere a Mosca e fare bene ai Mondiali” : Il CSKA Mosca è regina dell’Eurolega 2019 dopo la vittoria sull’Efes. Un successo che fino a qualche mese fa non era semplice da prevedere, ma che ha avuto anche un protagonista italiano: Daniel Hackett. Il 31enne playmaker romagnolo ha centrato il primo alloro nella massima competizione continentale e ora può fare con pieno merito un bilancio sia della sua annata, sia della sua carriera, dopo un periodo nel quale rischiava di ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è Campione d’Europa! L’Efes lotta ma va ko. Fa festa anche Daniel Hackett : Il CSKA Mosca ritorna sul tetto d’Europa. Ottavo titolo per la corazzata russa, che ha sconfitto in Finale l’Anadolu Efes per 91-83 al termine di una partita avvincente e che è rimasta in equilibrio fino alla fine. Una vittoria meritata per il CSKA, che risale sul gradino più alto del podio dopo l’ultima volta datata 2016. Un lavoro straordinario di coach Itoudis, che ha saputo gestire al meglio un gruppo fortissimo. E’ ...

LIVE Anadou Efes-CSKA Mosca - Finale Eurolega Basket in DIRETTA : i russi sono campioni d’Europa! Vittoria 91-83 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-CSKA Mosca, Finale dell’Eurolega 2019. Oggi si elegge la regina d’Europa e sarà un ultimo atto spettacolare alla Fernando Buesa Arena di Vitoria. CSKA Mosca-Anadolu Efes, sarà questo l’ultimo atto dell’Eurolega 2019. Una Finale inaspettata e che ad inizio anno era davvero difficile da pronosticare. La presenza della corazzata russa era comunque ampiamente ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il Real Madrid conquista il terzo posto battendo il Fenerbahce con prove spaziali di Campazzo e Ayon : Il Real Madrid conquista il terzo posto nell’Eurolega 2018-2019. Nella Finale per il gradino più basso del podio, la formazione allenata da Pablo Laso batte il Fenerbahce per 94-75 in quella che un anno fa fu la Finale della massima competizione europea per club. il Real si lascia trascinare da due uomini maestosi: Gustavo Ayon, 23 punti con 11/11 dal campo e 11 rimbalzi, e Facundo Campazzo, 12 punti e 15 assist in uscita dalle sue mani ...

Basket - Finale Eurolega 2019 : CSKA Mosca favorito - ma l’Efes vuole continuare il suo sogno : CSKA Mosca-Anadolu Efes, sarà questo l’ultimo atto dell’Eurolega 2019. Una Finale inaspettata e che ad inizio anno era davvero difficile da pronosticare. La presenza della corazzata russa era comunque ampiamente ipotizzabile, visto che si parla di una straordinaria corazzata, ma è, invece, incredibile il percorso della squadra turca, che solamente lo scorso anno ha chiuso all’ultimo posto la regular season ed ora invece si ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è in finale. Super ultimo quarto e Real Madrid battuto : Il CSKA Mosca è la seconda Finalista dell’Eurolega 2019. Grazie ad un ultimo quarto eccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’ultimo atto della competizione, Superando il Real Madrid in semiFinale con il punteggio di 95-90. Il CSKA torna in Finale dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’ultimo trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : Anadolu Efes in paradiso - è finale! Fenerbahce travolto con 30 punti di Shane Larkin : Se non è la più grande sorpresa degli ultimi vent’anni di Eurolega, ci si va molto vicini: l’Anadolu Efes vince il derby di Istanbul contro il Fenerbahce ed è in Finale della massima Coppa continentale per la prima volta nella sua storia. Il 73-89 con cui gli uomini di Ergin Ataman si guadagnano il diritto di aspettare la vincente del match tra CSKA Mosca e Real Madrid, che comincerà tra poche decine di minuti. L’ultima volta ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : Comincia oggi il cammino delle Final Four di Eurolega per la stagione 2018-2019: CSKA Mosca, Fenerbahce, Anadolu Efes e Real Madrid vanno alla caccia dell’alloro massimo continentale. Si parte con il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Anadolu Efes. Da una parte la conferma, che però deve fare a meno di svariati giocatori importanti, tra cui Gigi Datome, dall’altra la sorpresa, che ha saputo ben inserirsi nella classifica di regular ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : al via le semifinali. Il derby turco e la super sfida Real-CSKA : Le Final Four di Eurolega rappresentano il meglio che il Basket europeo, a livello di club, possa offrire. Da domani (con Finali domenica) a Vitoria si gioca il titolo di Campione d’Europa e a lottare per questo riconoscimento sono il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes, in pratica le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia da una partita sentitissima come il derby di ...

Final Four Eurolega Basket 2019 : orari e programma. Come vederla in tv e streaming : Nel weekend a Vitoria si disputano le Final Four di Eurolega. E’ il momento più atteso per tutta l’Europa cestistica, perchè racchiude davvero il meglio che il basket continentale possa offrire. A contendersi l’ambito titolo saranno il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes Istanbul. Si comincia venerdì con la prima semiFinale che mette di fronte in un accesissimo derby turno il Fenerbahce e ...