Barbara d’Urso annuncia | “Sono molto preoccupata” Le sue parole

lanostratv

(Di giovedì 11 luglio 2019)d’Urso su Twitter: “Amici, sonopreoccupata… e voi?” Nonostante sia ufficialmente in vacanza,d’Urso non si è mai allontanata dai suoi fedeli telespettatori, continuandoli ad aggiornare su quello che accade quotidianamente nel mondo. Qualche ora fa, la bella conduttrice partenopea ha condiviso un articolo sul suo profilo Twitter. L’articolo in questione riguarda gli effetti negativi che l’inquinamento continua ad avere sul nostro clima.si è dettapreoccupata della faccenda e ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori se erano a conoscenza della notizia e se fossero anche loro preoccupati, come lei, dei continui cambiamenti climatici.d’Urso, da brava stacanovista, non riesce a staccare in maniera definitiva la spina dal suo lavoro, portandolo con sé anche in vacanza. Domenica Live si rifarà?...

stanzaselvaggia : ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una cau… - LexsMCtaee : ho trovato una foto mia e di mia mamma identica ad una di Barbara D'Urso e Follettina Creation URLO - zazoomblog : Barbara d’Urso lo studio di Pomeriggio 5 non esiste più: l’annuncio su Instagram - #Barbara #d’Urso #studio… -