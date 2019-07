Ayomide Folorunso oro nei 400 ostacoli alle Universiadi La dedica a Daisy | Siamo

Universiadi 2019 - Ayomide Folorunso vince la medaglia d’oro nei 400 ostacoli : Altra giornata di gare alle Universiadi 2019, e altre medaglie per la squadra azzurra. La più prestigiosa è arrivata nell'atletica, grazie ad Ayomide Folorunso che si è aggiudicata l'oro nei 400 ostacoli femminili. medaglia d'argento invece per Linda Caponi nei 400 metri stile libero, e di bronzo per Antonio Flecca nel taekwondo categoria -58 kg.

Atletica - Universiadi 2019 : Ayomide Folorunso scatenata - oro straripante! Regina in 54.75 - seconda italiana di sempre : Ayomide Folorunso ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi 2019, l’azzurra ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato i 400 ostacoli imponendosi con un rilevante 54.75 allo Stadio San Paolo di Napoli: si tratta del secondo tempo di sempre per un’italiana, ad appena 19 centesimi dal record nazionale siglato da Yadisleidy Pedroso (54.54). La 22enne, studentessa di medicina, ha migliorato il ...

Atletica – Ayomide Folorunso eguaglia il primato stagionale di 55.56 nei 400 ostacoli di Marsiglia : Ayomide Folorunso chiude terza i 400 ostacoli a Marsiglia: l’atleta azzurra firma un tempo di 55.56 scendendo ancora sotto il limite per i Mondiali di Doha Senza paura a Marsiglia, nella gara dominata dalla fenomenale statunitense Sydney McLaughlin con il secondo tempo mondiale dell’anno (53.72), Ayomide Folorunso eguaglia il primato stagionale firmando il crono di 55.56 nei 400 ostacoli ed è terza. Un’altra serata favorevole per ...

Atletica - Ayomide Folorunso timbra il minimo per i Mondiali : 55.56 sui 400 ostacoli : Ayomide Folorunso ha conquistato il minimo per i Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. L’azzurra ha corso i 400 metri ostacoli col tempo di 55.56 in quel di Imola e ha così superato lo standard richiesto per poter partecipare alla rassegna iridata. In occasione della seconda prova regionale dei Campionati di Società, la portacolori del Cus Parma ha firmato la quinta prestazione ...