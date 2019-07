Autonomia : Zaia - 'una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini' (2) : (AdnKronos) - Poi una richiesta ufficiale: “A prescindere da tutto – dice Zaia – chiedo formalmente ai grillini di presentare subito agli italiani la loro proposta di Autonomia. Visto che si sprecano quotidianamente nel commentare la nostra, diamo per scontato che di Autonomia sanno tutto, e quindi

Autonomia : Zaia - ‘una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini’ : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Siamo davanti a una farsa, un’autentica farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l’Autonomia verso l’agonia. Sappiano però che, finchè ci sarò io, l’Autonomia non sarà morta né, tanto meno, le istanze dei veneti”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’esito negativo del vertice sull’Autonomia tenutosi a ...

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Cons

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Consiglio regionale del Veneto Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) in una nota che fa seguito ‘alle ultime ...

Autonomia : Zaia - ‘zoppica però si muove - ma non firmerò mai finte riforme’ : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – “Zoppica pero’ si muove, io penso che passi da gigante ne abbiamo fatti. Siamo partiti dall’utopia di Zaia del referendum a un’agenda di governo incentrata sull’Autonomia. Siamo qui ad attendere la controproposta del Cdm. Noi siamo disponibili a valutarla, di certo non si transige sulla norma finanziaria. Non firmerò mai norme finanziarie che siano una presa in giro nei ...

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S sta lavorando per impedire la grande riforma : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – ‘Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le legittime richieste di chi vuole un Paese più efficiente e moderno”. E’ dura la replica del capoGruppo Silvia ...

Autonomia : Zaia - 'non firmerò accordi al ribasso - vogliamo tutte le 23 materie' : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - "Noi siamo pronti per l'Autonomia, il nostro progetto è pronto, abbiamo fatto i compiti per casa, e nessuno ci può dire che il nostro progetto è illegale o incostituzionale: noi chiediamo esattamente quello che la legge ci concede: 23 materie". Così il presidente del Ve

Autonomia - Zaia : valutiamo proposta seria : 11.30 Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sentito dall'Ansa sugli sviluppi del tema Autonomia dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri sera, ha detto: "Dichiaro fin d'ora la nostra totale e piena disponibilità a valutare con equilibrio la proposta che ci arriverà: se sarà un'Autonomia seria, rispettosa dei miei cinque milioni di veneti e della Costituzione.". E ha poi aggiunto:"Di certo non firmeremo accordi al ribasso o finte ...

Luca Zaia : "L'Autonomia è una rivoluzione. Ci sarà anche se il governo cade" : Presidente Zaia, questa autonomia passerà le forche caudine del Consiglio dei ministri o resterà fuori ancora dalla porta? Mercoledì c' è un ennesimo appuntamento a Roma... «Sono fiducioso. Ovvio che i continui rinvii non fanno piacere, ma devo dire che non mi scandalizzano i tempi. Il progetto è g

Autonomia : Agirmo (Veneto) a Zaia - 'prendi le distanze da questo governo' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - "Nel Consiglio dei Ministri di ieri dopo le innumerevoli promesse non mantenute relative all’Autonomia del Veneto, ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna, la “montagna” politica ha partorito l’ovetto, 2.500.000 di Veneti che per il 98,1% hanno votato ad un referendum