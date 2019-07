Atalanta | dopo il sì dell’Inter arriva quello del Milan | la Champions a San Siro

Calciomercato Atalanta - show nerazzurro : dopo Muriel assalto a Fofana : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta non ha intenzione di farsi trovare impreparata e pensa veramente in grande per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato ed in Champions League. Nella serata di ieri ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante Muriel, un colpo da novanta per il reparto avanzato ed adesso si è concentrata per il centrocampo. Secondo quanto riporta ...

Il valore di mercato dopo il campionato di Serie A - in calo Cristiano Ronaldo : vola l’Atalanta : Il campionato di Serie A è andato in archivio ed è quindi il momento dei bilanci soprattutto per quello che riguarda i calciatori del massimo torneo italiano. In calo quasi tutti i big mentre l’Atalanta è la squadra più in crescita, il balzo in avanti più importante è stato effettuato da Kean. E’ quello che si evince dai dati del portale tedesco Transfermarkt sugli ultimi valori di mercato, quello di Cristiano Ronaldo è sceso a ...

Atalanta - il bivio più difficile dopo l'impresa : lo scenario dell'addio di Gasperini : Ora che l' Atalanta è arrivata lassù - dove pochi osavano anche solo immaginare per paura di essere presi per squilibrati visionari - ed è entrata prepotentemente nella storia del football italiano conquistando le simpatie di chi non ne poteva più del noioso non-gioco delle big (ma anche provocando

Sport Mediaset – Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta : dopo Ilicic - intesa con un altro nerazzurro : Sport Mediaset – Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta: Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta. Vi abbiamo infatti ampiamente raccontato dell’ operazione Ilicic, con il Napoli che avrebbe già trovato l’ accordo con il calciatore. Ebbene, stando a quanto si apprende, anche Timothy Castagne, laterale difensivo, sarebbe finito nel mirino del club azzurro. Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta e potrebbe arrivare ...