Atalanta al Meazza per le gare interne di Champions League? C’è il via libera del Milan

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’potrà giocare alle partite di casa della prossima: c’è il viadelC’è finalmente il viadel: l’potrà giocare ledella prossimaal. “Confermiamo di accogliere la richiesta dell’di poter disputare gli incontri casalinghi della prossimaallo stadio di San Siro. La nostra decisione è maturata nel rispetto del parere positivo del sindaco della città dio Giuseppe Sala e dopo aver recepito il forte desiderio in tal senso della proprietà del club bergamasco. Crediamo che questa opportunità sia di beneficio non solo per l’, ma per tutto il calcio italiano, poichè ispirata da importanti valori come il senso di ospitalità, il rispetto e il ‘fair play’“, questa la nota del club.L'articolo ...

