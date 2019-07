Assegni familiari 2019 | come fare in caso di convivenza e genitori separati

Assegni familiari - scontro M5S-Lega : 17.05 E' scontro tra M5S e Lega sull'assegno familiare unico proposto dal ministro per la Famiglia, Fontana. "Il governo lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino dai zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico",annuncia il ministro in un'intervista. Ma il M5S: una misura troppo costosa.E accusa Fontana di "giocare a tombola".Il viceministro ...

Assegni familiari : le nuove tabelle INPS 2019 dal primo luglio : Da ieri 1° luglio 2019, sono entrate in vigore le nuove tabelle INPS per l’ANF, ovvero gli Assegni familiari. Le tabelle di rivalutazione dei redditi sono state comunicate dall’INPS, con la circolare 66 del 17 maggio 2019, e per il settore pubblico dalla Ragioneria Generale dello Stato, con circolare 19 dell’11 giugno 2019. Queste tabelle saranno valide fino al 30 giugno 2020. Cos’è l’ANF L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un ...

Assegni familiari 2019 : modalità pagamento - calcolo - durata : Gli Assegni familiari (ANF) sono una prestazione economica riconosciuta dall’INPS in virtù delle spese che il lavoratore deve sostenere per mantenere i componenti il proprio nucleo familiare. Questi vengono riconosciuti previa apposita domanda online da presentare all’INPS ogni anno. Si badi bene che “l’anno” ai fini dell’ANF comincia il 1º di luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Per ottenerli è necessario: Presenza di un nucleo ...

Assegni familiari 2019 - domande dal 1° luglio : rinnovo - arretrati - erogazione : Ci siamo: i dipendenti che dopo il mese di giugno vogliono continuare a percepire gli Assegni familiari devono presentare una nuova richiesta che avrà validità dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. Rispetto al 2018, quest’anno sono cambiate le modalità di richiesta: tramontato il modello cartaceo da presentare all’azienda, si dovranno inoltrare le domande direttamente all’INPS in modalità richiesta. Rimangono invece invariate le condizioni per ...

Assegni familiari - e-fattura - e-elettronico - Naspi scuola : le novità dal 1° luglio : luglio mese decisivo, non solo per l’imminente arrivo delle ferie estive, ma anche per l’entrata in vigore di molte novità fiscali e non solo. Sono diversi i cambiamenti in vista, che chiederanno a cittadini e contribuenti di adeguarsi: i nuovi obblighi connessi alla fattura elettronica, l’entrata in scena dello scontrino elettronico, nato per mandare in pensione gradualmente quello cartaceo, la nuova domanda online per gli Assegni al nucleo ...

Aumento Assegni familiari 2019 a luglio : requisiti e nuovo importo : Aumento assegni familiari 2019 a luglio: requisiti e nuovo importo A partire dal 1° luglio scattano gli aumenti per gli assegni familiari 2019, con il nuovo importo che fa riferimento alla variazione dell’1,1% del costo della vita su base Istat. I nuovi importi saranno quindi validi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, e sono comunicati nelle tabelle Inps allegate alla circolare n. 66 dell’Istituto di previdenza, ...

Assegni familiari 2019 - domande dal 1° luglio : rinnovo - arretrati - erogazione : I dipendenti che dopo il mese di giugno vogliono continuare a percepire gli Assegni familiari devono presentare una nuova richiesta che avrà validità dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020. Rispetto al 2018, quest’anno sono cambiate le modalità di richiesta: tramontato il modello cartaceo da presentare all’azienda, si dovranno inoltrare le domande direttamente all’INPS in modalità richiesta. Rimangono invece invariate le condizioni per aver ...

Assegni familiari 2019 : domanda anche da commercialisti e consulenti del lavoro : Continuano a piovere chiarimenti sugli Assegni familiari, prestazione che quest’anno ha subito diverse modifiche, prima fra tutte la nuova modalità di domanda online, che manda in pensione la presentazione delle istanze in modalità cartacea. Non è tutto però. L’ultima news è che i professionisti sono stati riabilitati alla presentazione delle domande: commercialisti e consulenti del lavoro possono quindi iniziare a ricevere i cittadini che ...

Assegni familiari 2019 : ecco il servizio online di verifica domande e importi : Come sapere se uno dei nostri dipendenti ha presentato domanda di Assegni familiari online? A seguito del divieto introdotto dal 1° aprile scorso di richiedere gli ANF in modalità cartacea, l’INPS ha reso disponibile nell’area riservata aziende la sezione “Consultazione ANF” che permette di visualizzare le domande presentate dai propri dipendenti. La funzionalità permette di ricercare le domande per singolo dipendente o al contrario inoltrare ...

Assegni familiari : rivalutazione 2019-20. Ecco i nuovi livelli di reddito : Ancora novità in tema di Assegni familiari: è stata da poco pubblicata una circolare con cui l’Inps comunica le nuove tabelle di rivalutazione dei redditi ai fini della corresponsione della prestazione. La circolare è la numero 66 del 17 maggio 2019 e a questa viene allegato un file con tutte le rivalutazioni, scaglione per scaglione. Cosa significa? Semplice, chi intende chiedere e ottenere i nuovi Assegni al nucleo familiare dovrà controllare ...

Assegni familiari - nuova circolare Inps : livelli reddituali dal 1^ luglio 2019 al 30 giugno 2020 : L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato, attraverso la circolare N. 66 del 17 maggio scorso, i nuovi livelli reddituali per la corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1° luglio 2019 sino al 30 giugno 2020. circolare Inps con i nuovi livelli reddituali per gli Assegni familiari Nella circolare si legge: ‘La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini ...