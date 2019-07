Arrivano le “Notti dei Giganti” | spettacolo nel cielo di Luglio | Giove e Saturno visibili

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Appuntamento il 12 e 13per le “Notti dei giganti“, l’iniziativa dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) per l’osservazione dei giganti gassosi del Sistema Solare,. “Nel corso delle due serate sarà possibile approfondire la conoscenza di, e la storia della loro esplorazione con sonde che ci hanno regalato immagini mozzafiato,” spiegano gli esperti UAI. I due pianeti “darannoconin prossimità dell’opposizione, cioè in una posizione opposta a quella del Sole ein congiunzione con la Luna, nella costellazione dell’Ofiuco. Luna e, in particolare, saranno preceduti dalla stella Antares nello Scorpione e seguiti danel Sagittario. Un’opportunità da non perdere per osservare con il telescopio gli splendidi anelli che circondano“. La notte ...

