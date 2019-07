Arcangelo Bianco dopo Temptation Island | “Sono il male per Nunzia”

lanostratv

(Di giovedì 11 luglio 2019): “Io e Nunzia ci saremmo fatti del” Apossono accadere due cose: o si torna alla vita di tutti i giorni più forti di prima e con la consapevolezza di amare il partner oppure si torna a casa da single riflettendo sui propri errori. Quest’ultimo caso riguardala cui decisione di interrompere la sua relazione di tredici anni con Nunzia Sansone ha spiazzato il pubblico e in primis Filippo Bisciglia. Dimostrando una certa maturitàha parlato della sua decisione in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine: “Sono ancora frastornato. Ho avuto modo di riflettere e ho capito che io e Nunzia ci saremmo fatti delse fossi tornato con lei. Io sono ilper lei”e Nunzia di, parla lui: “Ho capito che sono sbagliato” ...

