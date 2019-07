Anticipazioni Dolunay al 19 7 | la Piran vuole aprire un ristorante con Manami

Anticipazioni Dolunay al 12 luglio : Nazli non vuole parlare della tenera notte con Aslan : Prosegue l'appuntamento con la soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che in queste settimane è riuscita a conquistare il pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio si soffermano innanzitutto sul personaggio di Bulut. Questi, infatti, si troverà alle prese con una fase molto delicata della sua giovane vita: nessuno potrà sostituire nel suo cuore i compianti genitori Demir e Zeynep, mentre proseguirà la ...

Dolunay - Anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Tarik invita Fatos a teatro : Le anticipazioni della nota serie televisiva Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay, riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio, Nazli, dopo la sentenza del giudice per l'affidamento di Bulut, sarà notevolmente arrabbiata e turbata con Asuman per aver inoltrato le foto. Quest'ultima, però, farà notare alla donna che anche lei ha influenzato il responso della sentenza con il suo particolare ...

Anticipazioni Dolunay : Ferit e Nazli accusati di aver rapito Bulut : Prosegue il successo della soap opera turca "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che riesce a incuriosire i telespettatori italiani alle prese con i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le Anticipazioni rivelano che, nelle prossime settimane, proseguirà lo scontro legato all'affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir). Tale tematica rimarrà al centro dell'attenzione delle trame ma ci saranno degli ostacoli legati al ...