Angela Nasti a cena con il calciatore Bonifazi | nuovo flirt?

(Di giovedì 11 luglio 2019) Marina Lanzone La ex tronista di Uomini e Donne ha postato delle storie Instagram mentre era in una pizzeria a Napoli. Ancheera lì negli stessi orari. Casualità? Ma i due sono stati visti insieme anche alle Baleari Le sorellesanno bene come far parlare di sé: dopo l’uscita di Chiara sull’acqua “nemica” della cellulite, ora è il turno di. La sorella minore dell’influencer napoletana è stata pizzicata con un. Parliamo di Kevin, classe 1996, nato in provincia di Rieti, ma cresciuto calcisticamente nella giovanile del Siena e poi acquistato dal Torino. È un difensore centrale, preparato tecnicamente e fisicamente. Dopo aver giocato per una stagione nello Spal, il prossimo anno tornerà al Toro. Sul web giravano già delle immagini che ritraevano i due distesi vicini sul lettino a Ibiza: probabilmente in quella location si sono ...

infoitcultura : Angela Nasti dopo la relazione lampo con Alessio Campoli avrebbe un nuovo amore: il calciatore Kevin Bonifazi - Sara23823748 : Comunque Kevin Bonifazi metteva like ad Angela Nasti già l’8 giugno... poi uno non deve pensare male dai #uominiedonne - runawaysylvie : Ho fatto lo screen al momento sbagliato e non ho voglia di rifarlo, comunque: Angela Nasti e Bonifazi. Questo accou… -