Andrea Agnelli | figlio Umberto e Allegra Caracci Il presidente della Juentus punta

Galeone : 'Allegri si è sentito tradito dalla Juve - dispiaciuto per Andrea Agnelli' : La Juventus la scorsa estate ha acquistato Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di conquistare la Champions League, nonostante ciò non è riuscita a dominare in Europa e dunque la società ha preso la decisione di esonerare l’allenatore Massimiliano Allegri, forse per dare nuovi stimoli a un ambiente diventato ormai 'consuetudinario' e in grado di dominare solo in Serie A. L’allontanamento di Allegri è stato uno degli argomenti trattati da Giovanni ...