Amici | Biondo insultato dal sindaco | Figlio di una gran Parole

Amici : Elodie vicina a Marracash - Emma avrebbe tradito Biondo con Federico Rossi (RUMORS) : In queste ore, si sta facendo un gran parlare delle vicissitudini sentimentali di alcuni ex allievi di Amici: "Vicolo delle News", ad esempio, riporta il racconto di una persona vicinissima a Biondo che sostiene di avere le prove del tradimento di Emma Muscat. Pare che la cantante maltese si sia lasciata andare con Federico Rossi (a sua volta fidanzato con Paola Di Benedetto), e che abbia confessato tutto al rapper durante uno scambio di sms. ...

Amici - le parole di Biondo che commuovono i fan : "Una delle cose più importanti della mia vita" : Una nuova vita per Biondo, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5. Già, Biondo si è lasciato con Emma Muscat, ma i due hanno deciso di restare Amici e coltivare buoni rapporti. Una circostanza emersa ancora una volta su Instagram, grazie a un commmento di Bi

Amici : Emma e Biondo Si Sono Lasciati! : Un’altra coppia nata ad Amici scoppia: questa volta tocca a Biondo ed Emma Muscat. I due giovani cantanti hanno fatto sapere ai fans di essersi lasciati bene. Ecco tutti i dettagli! Biondo ed Emma Muscat si Sono detti addio di nuovo, ma questa volta sembra in maniera definitiva. La coppia, nata un anno e mezzo fa quando entrambi erano nella scuola di Amici 17 come cantanti, già nei mesi scorsi aveva attraversato un periodo di crisi dal ...

Amici - fan del talent molto tristi : è finito l'amore tra Emma e Biondo : I fan di Amici sono molto tristi. E’ finita, infatti, la storia fra Biondo ed Emma Muscat, nata fra i banchi della diciassettesima edizione del programma Amici, condotto da Maria De Filippi. L’amore è durato un anno, ma già da qualche tempo si erano registrati i primi problemi: ora i due si sono la

Non c'è bisogno di odiarsi! Biondo ed Emma di Amici si sono lasciati : Gli ex allievi di "Amici di Maria De Filippi", Biondo ed Emma Muscat, hanno confidato ai fan di essere rimasti in buoni rapporti, dopo la rottura. I due indiscussi protagonisti della diciassettesima edizione di "Amici di Maria De Filippi", Emma Muscat e Biondo, sono apparsi insieme in un filmato condiviso dal profilo Instagram della cantante dalle origini maltesi. I due hanno voluto, così, comunicare ai loro follower di essere giunti ...