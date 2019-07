Almaviva | Pd | ‘governo ha obbligo di intervenire per salvaguardia lavoratori’

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Il governo ha l’dial fine di salvaguardare la continuità occupazionale del gruppoContact, tutelando i 20mila lavoratori siciliani che operano nel settore dei call center, scongiurando una catastrofe sociale”. Così i parlamentari regionali del Pd in un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal governo, sulla grave situazione che investe il comparto delle telecomunicazioni nell’Isola.“Il comparto economico dei call center è investito da una crisi profonda che sembra preludere al collasso, a causa della riduzione del 70% dei volumi di traffico comunicata dai due principali committenti, WindTre e Tim e dell’incertezza per la commessa Alitalia – spiegano – La prospettiva attuale per il sito di Palermo, che impiega la maggior parte dei lavoratori ...

