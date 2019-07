Almaviva : Pd - ‘governo ha obbligo di intervenire per salvaguardia lavoratori’ : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Il governo ha l’obbligo di intervenire al fine di salvaguardare la continuità occupazionale del gruppo Almaviva Contact, tutelando i 20mila lavoratori siciliani che operano nel settore dei call center, scongiurando una catastrofe sociale”. Così i parlamentari regionali del Pd in un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal governo, sulla grave situazione che investe il ...