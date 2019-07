Allerta Meteo Veneto | ancora temporali | Stato di Attenzione sulle Dolomiti

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : rischio di grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Ieri è stata una giornata terribile che ha portato fenomeni estremi al Centro-Sud, lasciando diverse località in ginocchio: Pescara, piegata da grandine grande come arance e da un devastante nubifragio, Milano Marittima, devastata da un tornado che ha provocato gravi danni e molte altre città dall’Emilia Romagna alla Puglia, dove il forte vento ha anche abbattuto una gru e l’operaio al lavoro sul mezzo risulta disperso. ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Allerta Meteo Marche : criticità “gialla” fino a mezzanotte - in corso monitoraggio : La Protezione civile regionale delle Marche sta monitorando la situazione Meteo nella regione, dove l’Allerta “gialla” è in vigore fino alla mezzanotte. L’evoluzione Meteorologica richiede un costante attenzione per seguire l’andamento dei fenomeni temporaleschi, anche a carattere intenso, come quello registrato ieri, in mare, a 30 km dalla costa, con gravi danni sul litorale. Sono pervenute oltre 500 richieste di ...

Allerta Meteo - domani scuole - asili e parchi pubblici chiusi a Livorno : domani a Livorno chiuse scuole e parchi pubblici. Lo ha deciso il sindaco Luca Salvetti con ordinanza per la giornata di domani vista l’Allerta arancione per pioggia emessa dalla Regione dalle 24 di oggi. La chiusura riguarda tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, “in riferimento alle attivita’ didattiche e non che si stiano svolgendo in questo periodo“, dice l’ordinanza, chiusi, quindi, tutti ...

Allerta Meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019 : temporali e venti forti : Allerta meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019: temporali e venti forti Di tanto in tanto vi informiamo delle Allerta meteo che interessano le regioni italiane. Dopo alcune settimane abbastanza calde – ed una stagione estiva partita in ritardo – è prevista nelle prossime ore una Allerta meteo a Napoli ed in Campania. Allerta meteo Napoli, comunicazioni dalla Protezione Civile A darne comunicazione in via ufficiale è stata la ...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Maltempo Napoli - domani chiusi i parchi cittadini per Allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valido dalle 10 alle 18 di domani mercoledì 10 luglio anche sulla zona di Napoli. I parchi pubblici cittadini resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e si ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per forti temporali nel sud della regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un avviso di criticità valido per tutta la regione: Allerta Meteo per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalle 20 di questa sera. Particolare attenzione per il sud della Toscana e l’Arcipelago, dove il codice di Allerta passerà da “giallo” ad “arancio” tra la mezzanotte e le 13 di domani. Codice giallo in tutte le ...