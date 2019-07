Alle 21 | 30 No Man' s Sky e il suo universo infinito protagonisti della nostra diretta

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Questa sera torniamo incon un appuntamento dedicato a uno dei giochi più discussi dell'attuale generazione, un titolo che dopo un debutto tutt'altro che semplice ha saputo risollevarsi grazie al lavoro degli sviluppatori e all'attento ascolto dei feedback provenienti dai molti fan.No Man's Sky sarà il protagonista assolutolive serale in compagnia di Alberto Naso. Il nostro Wochinimen si tufferà nelle profondità dell'procedurale ideato da Sean Murray e dal team di Hello Games in quella che sarà l'occasione perfetta per (ri)scoprire un gioco estremamente peculiare e per imbarcarsi in avventure ricche di sorprese ed eventi inaspettati.Pronti ad esplorare con noi?Leggi altro...

