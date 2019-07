ALITALIA Atlantia | Toto e il rischio di ripetere il ' bluff' di Cai

ALITALIA - Di Maio "teme" l'offerta di Atlantia : Per capire lo stato dell’arte della lunga e complessa partita per il salvataggio di Alitalia è utile misurare la velocità dei movimenti dei soggetti coinvolti. Perché quando si avvicina la data del redde rationem, quella in cui le carte vanno scoperte sul tavolo (in questo caso il 15 luglio, tra cinque giorni), i movimenti dicono dei desiderata dei protagonisti. La cifra di quelli di Luigi Di Maio è ...

ALITALIA : Di Maio - ieri sera ho visto Toto - in arrivo proposta Atlantia : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro”. Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, ricordando “i 40 e passa morti del ponte Morandi” di Genova. L'articolo Alitalia: Di Maio, ...

ALITALIA : Di Maio - ieri sera ho visto Toto - in arrivo proposta Atlantia : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro”. Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, ricordando “i 40 e passa morti del ponte Morandi” di Genova.L'articolo Alitalia: Di ...

ALITALIA - lo Stato tornerà a gestire la compagnia. Ma per chiudere salvataggio manca un socio : rispunta Atlantia : Il governo punta a chiudere la partita Alitalia entro il 15 luglio. Ma c’è già chi è pronto a scommettere che anche questa scadenza slitterà. Come se non bastasse, anche se il termine venisse rispettato, nella migliore delle ipotesi, il salvataggio Alitalia non entrerà nella fase operativa prima dell’autunno. E vedrà lo Stato tornare padrone dell’ex compagnia di bandiera: le Ferrovie diventeranno azioniste della nuova Alitalia ...

Mise - Fs e Mediobanca in pressingAtlantia verso l'ingresso in ALITALIA : Si alza il pressing. Il governo, con il Mise in prima fila, ma anche Ferrovie dello Stato, sono in forte pressing su Atlantia dei Benetton per entrare nella partita per il salvataggio di Alitalia Segui su affaritaliani.it

ALITALIA - aut aut di Delta Airlines : dentro Atlantia oppure lasciamo : Per il ministro Luigi Di Maio si stanno restringendo gli spazi per garantire un rilancio di Alitalia senza una compagine che al fianco di Fs, Delta e Tesoro non comprenda Atlantia. Gli altri...

ALITALIA - Di Maio : “Atlantia vuole fare un’offerta? Va bene - ma niente scambi con concessioni autostradali” : “Su Atlantia c’è una procedura del Mit che parla chiaro, bisogna avviare la revoca per le concessioni”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, prima di intervenire sul palco del Villaggio Coldiretti a Milano: “I famigliari delle vittime del ponte Morandi devono avere giustizia. Questa gente, con i soldi dei caselli autostradali degli italiani doveva fare la manutenzione del ponte Morandi, non lo ha fatto e il ponte è crollato, ora ...

ALITALIA - Di Maio va contro Benetton : “Atlantia è decotta”. Il gruppo : vie legali : Il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio si scaglia a Borse aperte contro la società Atlantia, mettendo una pietra tombale sull’ipotesi di ingresso della holding della famiglia Benetton in Alitalia. «Sulla questione di Atlantia se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quel...

Luigi Di Maio contro Atlantia : "Decotta - stia fuori da ALITALIA". Ira Benetton : "Pronti ad azioni legali" : L'ha combinata grossa, Luigi Di Maio, scatenando su Alitalia la rappresaglia di Atlantia e la reazione, piuttosto nervosa, anche dell'alleato Matteo Salvini. Secondo il ministro dello Sviluppo e leader M5s, la concessionaria autostradale interessata alla compagnia aerea nazionale "è decotta e non pu

ALITALIA - Di Maio : ‘Atlantia decotta quando toglieremo concessioni - non può salvarla’. La holding : ‘Provoca gravi danni in Borsa’ : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

ALITALIA - Di Maio : “Atlantia non può essere coinvolta nel salvataggio : decotta quando revocheremo concessioni autostradali” : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Toninelli apre ad Atlantia in ALITALIA. Ma "nessun baratto" con Autostrade : Non ci sono impedimenti da parte del Governo sulla partecipazione di Atlantia, società della famiglia Benetton, al salvataggio di Alitalia. Come anticipato da Huffpost, è caduto il veto dei 5 stelle. A darne conferma è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che esclude un “baratto” in corso fra il tema Alitalia e il nodo delle concessioni autostradali, su cui i 5 stelle insistono per ...

Ragioni per cui Atlantia non dovrebbe abbandonare ALITALIA : Roma. La smentita di Atlantia sull’eventuale ingresso in Alitalia non convince il mercato che continua a scommettere sul fatto che l’operazione si possa fare e che, anzi, rappresenta un’opportunità unica per la società del gruppo Benetton di “normalizzare” i rapporti con il governo gialloverde dopo

Offerte ALITALIA : spunta Lotito - Atlantia resta fredda : Per Alitalia spunta la candidatura di Claudio Lotito. A poche ore dalla scadenza per le Offerte, fissata per sabato 15 giugno, il patron della Lazio ha ufficializzato la sua proposta per l'ex compagnia di bandiera. Una mossa che andra' ora studiata con Fs per verificarne la concreta fattibilita' e che non esclude, al momento, un nuovo rinvio di almeno una quindicina di giorni dei termini dell'operazione. A frenare e' invece Atlantia, la holding ...