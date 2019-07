Agent Smith | ecco il malware che ha infettato oltre 25 milioni di dispositivi Android

“Agent Smith” : il nuovo virus che colpisce i dispositivi mobile : Nella celeberrima trilogia di Matrix, Agent Smith descrive la razza umana come una specie che si moltiplica fino a consumare ogni risorsa. Nella realtà, “Agent Smith” è un vero e proprio malware mobile che si sta diffondendo a ritmi allarmanti. Check Point Research ha recentemente scoperto una nuova variante del malware mobile che ha già infettato circa 25 milioni di dispositivi, mentre l’utente rimane completamente ignaro. Camuffata come ...

