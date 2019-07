«Zero» | la nuova serie originale italiana di Netflix fantasy

Zero - Netflix annuncia una nuova serie tv italiana ideata da Antonio Dikele Distefano : Zero, Netflix annuncia una nuova serie tv originale italiana ideata da Dikele Distefano, con un cast di italiani di origini africane. (VIDEO)Non c’era un periodo storico migliore per l’ultimo annuncio da parte di Netflix, si tratta di una serie che porterà il pubblico italiano verso l’esplorazione di culture diverse, in un constesto familiare, Milano. Il servizio streaming americano ha infatti annunciato la realizzazione di una ...

Netflix - Zero nuova serie originale italiana (VIDEO) : Proprio mentre a Milano è in corso la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali 2019 della Rai, Netflix ha annunciato una nuova serie originale italiana dal titolo Zero. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano, Zero racconta la storia di un timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà ad ...

Rocco Fredella Spara a Zero Contro Gemma Galgani e Parla Della Nuova Fidanzata! : Rocco FreDella anche dopo la fine del dating show Uomini e Donne Over, non smette nei suoi discorsi, di tirare in ballo Gemma Galgani. Il cavaliere inoltre in un’intervista, Parla Della sua Nuova fiamma! Uomini e Donne: Rocco FreDella una volta deciso di uscire definitivamente dal programma decide di rilasciare un’intervista nella quale Parla ancora di Gemma Galgani. Il cavaliere tarantino si sente ancora tutt’oggi di essere ...

Seed of Evil è la nuova espansione di Mutant Year Zero : Road to Eden : Funcom ha annunciato nella giornata di oggi la prima espansione del suo videogioco di ruolo tattico a turni sviluppato dallo studio svedese The Bearded Ladies, Mutant Year Zero: Road to Eden.La nuova espansione si chiama Seed of Evil e riprende da dove è finito il gioco originale. Offrirà ore di divertimento in più, nuovi luoghi da visitare, opzioni di gameplay ampliate e un nuovo Mutante da utilizzare: Big Khan, l'alce.Seed of Evil aggiungerà ...