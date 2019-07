Zendaya si sdoppia tra «Spider-Man | Far from Home» ed «Euphoria»

gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Cantante, ballerina, attrice: pereccellere in più cose è normale, figuriamoci «rsi» su due schermi. L’attrice, 23 anni da compiere il prossimo 1° settembre, sta vivendo un momento magico: protagonista di, nuova serie scandalo che riscrive gli stilemi delle produzioni teen e-Man: Far, in sala dal 10 luglio., al secoloMaree Stoermer Colema, è infatti Michelle Jones, per tutti solo MJ, compagna di classe nonché oggetto del desiderio di Peter Parker, l’amichevole-Man di quartiere reduce da Avengers: Endgame. Per una buffa coincidenza del destino,ha girato quasi in contemporanea una serie tv in cui gli adolescenti vivono il sesso e la droga in maniera più che adulta e spesso estrema, mentre nel cinecomic diretto da Jon Watts è protagonista di una storia ...