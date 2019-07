Wimbledon 2019 | Federer-Nadal | data | programma | orario d’inizio e tv Come seguire la

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Federer conquista la semifinale vincendo contro Nishikori e venerdì sfiderà Nadal. Djokovic in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer fa 100 - Kei Nishikori sconfitto in quattro set per approdare in semifinale : Pochi mesi dopo i 100 tornei, arrivano anche le 100 vittorie a Wimbledon: tante, in vent’anni di carriera, ne ha conquistate Roger Federer, che nel “suo” Centre Court torna in semifinale ai Championships a due anni di distanza dall’ultima volta (in cui andò poi a trionfare su Marin Cilic in finale). Lo svizzero sconfigge nei quarti il giapponese Kei Nishikori in 2 ore e 36 minuti con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4, ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic non ha pietà e conquista la semifinale. Goffin sconfitto in tre set : Novak Djokovic non ha pietà e conquista la semifinale a Wimbledon. Il serbo accede per la nona volta nella sua carriera al penultimo turno dei Championships e si porta a casa la 70esima vittoria in questo Slam. Niente da fare per il belga (n.23 del mondo) David Goffin, costretto ad arrendersi alla grande solidità di Nole, uscito vittorioso con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 in 1 ora e 59 minuti di gioco. Djokovic attende il vincente della sfida tra ...

