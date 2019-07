Von der Leyen | riformare i patti di DublinoE' d' obbligo salvare i migranti in alto mare

Von der Leyen : «Salario minimo in tutti i paesi Ue e più tempo alla Brexit»|Chi è : Prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione. Ma la maggioranza che la dovrà eleggere non è ancora consolidata

«Salario minimo in tutta l'Ue». a sfida di Von der Leyen : «Salario minimo per tutti i paesi Ue». È la sfida che Ursula von der Leyen, candidata designata dai Ventotto alla presidenza della commissione europea, ha lanciato nel corso delle...

Von der Leyen : «Salario minimo in tutta l'Ue» : Prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione Ue. «Le persone hanno paure, sogni e aspirazioni. L'Europa può dare posti di lavoro,...

Von der Leyen a rischio flop : Il Parlamento europeo a Bruxelles sembra una palude dello scontento dopo il passaggio di Ursula von der Leyen. La presidente designata dai leader degli Stati per la prossima Commissione europea ha incontrato i socialisti, i liberali, i Verdi, seminando insoddisfazione ovunque. La sua nomina è a serio rischio flop nell’aula di Strasburgo la prossima settimana. Qui al Parlamento hanno anche provato a farla ragionare per prendere in ...

Ursula Von der Leyen : «Salario minimo in tutta l'Ue» : Prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione Ue. «Le persone hanno paure, sogni e aspirazioni. L'Europa può dare posti di lavoro,...

Le prime battaglie di Von der Leyen «Salario minimo in tutta la Ue»|Chi è : prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione. Ma la maggioranza che la dovrà eleggere non è ancora consolidata

Ue - i primi impegni di Ursula Von der Leyen : «Salario minimo in ogni Paese» : Prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione Ue. «Le persone hanno paure, sogni e aspirazioni. L'Europa può dare posti di lavoro,...

Ue - Von der Leyen : “Salario minimo in ogni Paese e più coraggio sul clima. Commissione sarà al 50% di donne” : Il “salario minimo in ogni Paese”, “più coraggio sul clima” e “una Commissione europea che sia al 50 per cento composta da uomini e al 50 da donne”. Ursuala Von der Leyen, presidente della Commissione europea designata dai Ventotto, incontrando i vari gruppi del Parlamento Ue ha parlato di quelle che saranno le sue priorità una volta entrata in carica. “La gente ha paura, speranze sogni e aspirazioni e ...

"Von der Leyen presidente dei sovranisti - votiamo no" : “Si, Ursula von der Leyen rischia di passare con i voti dei sovranisti”. E’ questo il capovolgimento di alleanze al Parlamento europeo che preoccupa tantissimo Udo Bullmann, tedesco, ex presidente del gruppo ‘Socialisti & Democratici’. Lo incontriamo per questa intervista al termine dell’incontro del gruppo socialista con la presidente designata della Commissione europea Ursula von der Leyen. Bullmann ...

Le prime battaglie di Von der Leyen «Salario minimo in tutta la Ue»|Chi è : prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione. Ma la maggioranza che la dovrà eleggere non è ancora consolidata

Ue : Zingaretti - ‘da Von der Leyen segnali dannosi per Italia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo chiesto il voto degli elettori per cambiare l’Europa, per una svolta politica, economica e sociale. Da von der Leyen per ora segnali insufficienti e dannosi per l’Italia. Il Governo ha sbagliato. Per la crescita, il lavoro e lo sviluppo sarebbe stato meglio Timmermans”. Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti. L'articolo Ue: Zingaretti, ‘da Von der Leyen segnali dannosi per ...

Ue : Zingaretti - ‘da Von der Leyen segnali dannosi per Italia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo chiesto il voto degli elettori per cambiare l’Europa, per una svolta politica, economica e sociale. Da von der Leyen per ora segnali insufficienti e dannosi per l’Italia. Il Governo ha sbagliato. Per la crescita, il lavoro e lo sviluppo sarebbe stato meglio Timmermans”. Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti. L'articolo Ue: Zingaretti, ‘da Von der Leyen segnali ...

Vongole sequestrate - pescate tra melma e escrementi : “Possono uccidere chi le mangia” : Allarme Vongole a Sarno: sono potenzialmente cancerogene. Lo dicono le analisi effettuate sia dall’Arpac che dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, rispettivamente sui campioni di acqua e sabbia melmosa e sui frutti di mare, prelevati due settimane fa alla foce del Sarno. Lì dove il personale della capitaneria di porto di Castellammare, agli ordini del capitano di fregata Ivan Savarese e del luogotenente Marcello Manfredi, ha ...

M5S valuta il sì alla Von der Leyen - giovedì l'incontro : Appuntamento giovedì mattina al Parlamento europeo a Bruxelles. Nel suo giro di incontri alla ricerca di una maggioranza che possa ratificare la sua nomina alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen incontrerà anche la delegazione del M5s, nonostante che i 14 eletti pentastellati non siano iscritti ad alcun gruppo europeo. E’ la prima volta che accade: mai un presidente designato aveva incontrato degli ...